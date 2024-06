Saúde em Obras: Governo do Estado avança na reforma da emergência do Hospital Celso Ramos

Foto: Ana Melhado/Ascom SES

Em meio ao som do maquinário e ao trabalho dos operários, as obras, financiadas pelo Governo do Estado, avançam na emergência do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR). As melhorias, que estão sendo feitas em uma área de 1.244 metros quadrados, visam criar um ambiente mais acolhedor para pacientes e profissionais de saúde da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Por conta disso, o serviço está atendendo somente pacientes referenciados, para casos de urgência e emergência, até 31 de agosto.

O antigo piso já foi removido e será substituído por manta vinílica. Serão realizados reparos em infiltrações, manutenção de mobiliário, tratamento de alvenaria, nova pintura, substituição de forros, limpeza de ar-condicionado, revitalização da rampa das ambulâncias e do jardim em frente à emergência. As obras contam também com o apoio do Grupo de Voluntários Alfredo Daura Jorge.

“Há mais de dez anos, a emergência do Hospital Celso Ramos não passava por uma intervenção estrutural. O espaço atende entre 200 a 300 pessoas por dia, com um aumento no fluxo às segundas-feiras e uma diminuição nos finais de semana e feriados, acumulando de 8 a 10 mil atendimentos mensais. Essa revitalização não é apenas uma questão de infraestrutura; é um sopro de vida nova, um compromisso renovado com a saúde e bem-estar de todos que passam por suas portas”, afirma o diretor da unidade, Michel Faraco.

A emergência do HGCR dispõe de diversos setores para atender aos pacientes urgentes. Os casos graves são encaminhados a uma das três salas de reanimação. Há também a sala de traumas para os casos de lesões severas. Na sala vertical, eles são medicados em poltronas e realizam exames. O espaço possui ainda três clínicas: duas de cirurgia geral, duas de ortopedia e três consultórios de clínica médica.

Para a realização da obra, a emergência foi totalmente desocupada. O serviço funcionará temporariamente no ambulatório de ortopedia, até o dia 31 de agosto. Neste período, serão atendidos somente pacientes referenciados, para casos de urgência e emergência.

Atendimento Especializado

A emergência do Hospital Celso Ramos é referência em neurotrauma e neurologia, com uma equipe de Acidente Vascular Cerebral (AVC) de plantão 24 horas por dia. Além disso, oferece serviços especializados em urologia e ortopedia, sendo o único hospital na Grande Florianópolis credenciado para trombólise, procedimento que utiliza medicação para dissolver coágulos sanguíneos.

