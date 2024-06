Estado conclui pavimentação na ERS-528, entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale

A pavimentação da ERS-528, entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale, no Médio Alto Uruguai, foi concluída pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Foram 18 quilômetros de asfalto implantados, garantindo a ligação entre os municípios e o acesso asfáltico a Pinheirinho do Vale. O investimento até a fase atual da obra foi de R$ 24,9 milhões.

“A pavimentação da rodovia é um grande avanço não só para os dois municípios, mas para toda a região. Esse é um compromisso de governo, trabalhar incansavelmente para que municípios não fiquem sem acesso asfáltico. Essa obra é mais um grande esforço. As comunidades de Palmitinho e Pinheirinho do Vale serão muito beneficiadas”, destacou o titular da Selt, Juvir Costella.

Nesta semana, foi finalizada a sinalização provisória na pista, permitindo o uso da rodovia com segurança pelos motoristas. Falta, ainda, instalar as sinalizações horizontal e vertical definitivas e finalizar a drenagem ao longo do trecho, o que deve ser feito até outubro deste ano.

“Essa entrega agrega muito para a região, que tem uma vocação agrícola grande. Pinheirinho do Vale sai do mapa dos municípios sem acesso asfáltico. Isso proporciona desenvolvimento para essas localidades. A obra representou um desafio, em uma região bastante acidentada, com relevo difícil de trabalhar. Agora, temos uma rodovia de qualidade, com pavimentação de acordo com os parâmetros do Daer”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Região do Médio Alto Uruguai tem mais obras entregues

Em maio, foi finalizado o trevo de acesso ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, na ERS-591. Além disso, foi concluído o primeiro quilômetro, de um trecho de nove quilômetros, entre Castelinho e Ametista do Sul. O valor investido até o momento nessas obras foi de R$ 6,8 milhões. Também foi concluída a pavimentação do distrito de Santa Cruz, em Planalto, na ERS-324. O investimento foi de R$ 11 milhões.