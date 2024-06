Mais de 100 municípios gaúchos aderem à segunda Equipe de Saúde da Família da Rede Bem Cuidar

A Secretaria da Saúde (SES), por meio do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps), publicou nesta terça-feira (25/6) o resultado do processo de adesão para segunda Equipe de Saúde da Família (eSF) da Rede Bem Cuidar (RBC/RS). Ao todo, 110 cidades foram selecionadas e contarão com incentivo estadual para implantação e custeio mensal.

A ampliação de uma Equipe de Saúde da Família tem o objetivo de fortalecer a colaboração entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na construção de estratégias humanizadas na forma de cuidar dentro do território. Cada eSF é composta de maneira multiprofissional por médico (preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade), enfermeiro (preferencialmente especialista em saúde da família), auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

Também podem integrar a equipe agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal (cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal).

As equipes iniciarão o desenvolvimento das ações nos municípios selecionados a partir do segundo semestre de 2024. A coordenadora da Divisão da Atenção Primária em Saúde, Janilce Quadros, reforçou a importância do resultado. “A segunda equipe RBC oportuniza aos municípios a possibilidade de qualificar ainda mais a Atenção Primária à Saúde (APS), por meio dos processos e ações preconizados pela Rede Bem Cuidar RS.”

Os municípios foram escolhidos após chamamento público entre os 310 elegíveis, de acordo com critérios técnicos da RBC. Instituída em 2021, a Rede Bem Cuidar está dentro do componente estratégico de incentivo à qualificação da APS do Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (Piaps) no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão destinados R$ 60 mil para a implantação e, após, R$ 8 mil para custeio mensal da segunda equipe em cada cidade.

Entre 2021 e 2023, a Rede Bem Cuidar trabalhou a temática do cuidado da pessoa idosa, certificando as Unidades Básicas de Saúde da rede como Unidade Amiga da Pessoa Idosa, conforme o alcance de metas propostas. Nos próximos quatro anos a RBC/RS estará voltada aos cuidados da pessoa gestante, puérpera, parceiro(a) e criança. Para o ano de 2024, o foco será o pré-natal de risco habitual na Atenção Primária à Saúde e o Pré-Natal do Parceiro.