Parceria com rede de farmácias agiliza distribuição de itens de saúde doados

Para receber e distribuir a grande quantidade de doações de remédios e insumos de saúde que chegaram ao Rio Grande do Sul após as enchentes de abril e maio, a Secretaria da Saúde (SES) está contando com o apoio da rede de farmácias São João. Por meio da parceria, parte do Centro de Distribuição e Operações Administrativas da empresa tem sido utilizada para organizar e destinar os itens recebidos de todo o Brasil.

Desde a metade de maio, todos os remédios e insumos da área da saúde são enviados para triagem, armazenamento e encaminhamento a hospitais e prefeituras afetados pelo evento meteorológico. Até o momento, 61,36 milhões de itens já chegaram ao Centro de Distribuição e passaram pelo processo de separação e disponibilização.

“Os medicamentos e insumos ficam no Centro de Distribuição das Farmácias São João, em Gravataí, o que nos permitiu contar com um espaço adequado, higiênico e seguro para o armazenamento”, afirma a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Wasen Fagundes.

Conforme o diretor do Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), Bruno Naundorf, o Estado realizou um trabalho para possibilitar que as doações de itens de saúde chegassem rapidamente ao Rio Grande do Sul. “Buscamos o apoio da indústria farmacêutica nacional, de outros estados e do Ministério da Saúde para que tivéssemos um grande centro de distribuição dos medicamentos recebidos”, explica.

Do total de itens doados, 55,3 milhões de unidades foram destinadas às farmácias municipais gaúchas, sendo que 14,9 milhões (39%) já foram entregues ou aguardam retirada no Centro de Distribuição. Para os hospitais da rede pública, das 5,9 milhões de unidades recebidas, 4,2 milhões (70,89%) já foram entregues ou estão em processo de entrega.

“O Estado realizou um levantamento dos municípios afetados e buscou intermediar, junto à indústria, apenas a doação de itens necessários. Já atendemos s 81 municípios, entre eles os que tiveram perda de todos os medicamentos da farmácia básica”, conta o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, Alexandre Morais Neves.

As doações recebidas podem ser solicitadas por hospitais da rede estadual de saúde por meio do sistema ProRS , que permite às instituições cadastrarem os itens necessários. Já as prefeituras devem fazer a solicitação de itens para as farmácias municipais por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica (Deaf).

Conforme os pedidos são recebidos nos sistemas, funcionários da SES realizam a separação dos itens solicitados, ajustando as quantidades conforme a disponibilidade, e deixam tudo pronto para o envio aos solicitantes. Após a liberação do envio, outros servidores entram em contato com as macrorregionais de saúde, informando as quantidades de caixas ou paletes para que veículos sejam enviados a fim de realizar a retirada.