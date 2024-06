Secretaria da Saúde capacita servidores sobre o SUS e organização da pasta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública e a Diretoria de Gestão de Pessoas, abriu uma nova turma do curso Conhecendo o SUS e a SES/SC: ambientação para servidores. As inscrições são gratuitas e vão até 30 de junho.

A capacitação ocorrerá de 3 de julho a 4 de agosto, de forma on-line, de acordo com a disponibilidade do participante. O objetivo é proporcionar maior entendimento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina aos servidores e profissionais da área. A carga horária é de 30 horas.

O módulo 1 trará assuntos relacionados ao SUS: Sistema de Saúde; princípios e diretrizes; estrutura do SUS e as responsabilidades das esferas de governo; e seu financiamento. Já o módulo 2, apresenta informações sobre a SES/SC: estrutura e diretrizes organizacionais; direitos e deveres do trabalhador.

Serviço

O que: Curso “Conhecendo o SUS e a SES/SC: ambientação para servidores”

Quando: 3 de julho a 4 de agosto

Público alvo: Servidores da SES/SC e trabalhadores do SUS

Inscrições aqui!