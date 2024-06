Zuzu: empresa lança IA que ajuda no tratamento de piscinas

Quais as etapas de limpeza da piscina? Como corrigir o pH da água? Há uma quantidade certa de cloro a ser colocada? Esses são exemplos de dúvidas que a Zuzu, nova Inteligência Artificial (IA) gratuita da empresa Hidroazul é capaz de responder.

A ferramenta é uma assistente virtual, criada especialmente para ajudar no cuidado das piscinas. Por meio de tecnologia avançada, a Zuzu fornece orientações personalizadas de acordo com o caso e a pergunta de cada usuário.

“A Zuzu foi desenvolvida com conhecimento técnico para tratamento de água de piscinas. Toda a base de informações foi compilada pela Hidroazul, o que resulta em indicações precisas de utilização dos produtos, para todos os problemas que o proprietário de piscinas ou o profissional encarregado pelo tratamento possa vir a ter”, afirma Manuela Melo, gerente de marketing da empresa.

Desde janeiro de 2024, quando foi lançada, a Zuzu já auxiliou cerca de 12 mil tratamentos de piscina, contando com uma base de usuários ativos de alcance nacional e mais de 500 tratadores utilizando os seus serviços por mês.

“Em junho, foram inseridas novas funcionalidades para que o usuário interaja com a Zuzu de forma ainda mais simplificada e crie um histórico, podendo consultar e rever todas as etapas e indicações por datas. É possível também gerar um relatório, com imagens antes e depois do tratamento”, acrescenta Manuela.

Uma das grandes vantagens do histórico, conforme a empresa, é ter um controle mais organizado do tratamento feito anteriormente. Por exemplo, caso o proprietário da piscina ou o tratador precise rever os produtos ou o tratamento realizado na última limpeza, basta recorrer a Zuzu.

Por ser um serviço online, a Zuzu está disponível a qualquer hora do dia, podendo ser utilizada por todas as pessoas com acesso a internet. “Ao usar a Zuzu no dia a dia, há garantia de água saudável, equilibrada e economia de tempo e dinheiro em produtos químicos”, resume Manuela.

Hidroazul

Sediada em Cataguases (MG), a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, a Hidroazul é uma empresa especializada em soluções para tratamento de piscinas.

Isso inclui a venda B2B de produtos químicos para todas as etapas do tratamento de água de piscinas, e soluções como cursos online (uma iniciativa intitulada Universidade da Piscina), atendimento técnico, a disponibilização de um aplicativo próprio para auxiliar nos tratamentos, entre outros.

Manuela descreve a Hidroazul como uma “empresa de perfil inovador com soluções e produtos químicos que garantem água saudável e segura para os banhistas, assim como recursos tecnológicos que descomplicam o tratamento de piscinas”, afirmando que a Zuzu é mais um exemplo da importância que o negócio dá à inovação no segmento.

Para saber mais, basta acessar: https://hidroazul.com.br/