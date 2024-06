Ordem de início de obra do Pavimenta II é assinada no município de Feliz

Com o objetivo de dar celeridade às obras de infraestrutura viária em todo o Estado, principalmente após as enchentes que atingiram o território gaúcho, mais uma ordem de início do programa Pavimenta II, implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), foi assinada na segunda-feira (24/6), no município de Feliz. O ato de assinatura, que ocorreu em uma empresa próxima ao local da obra, contou com a presença do titular da Sedur, Rafael Mallmann, e do prefeito Junior Freiberger.

No total, serão investidos R$ 2,4 milhões para pavimentação asfáltica de um novo trecho da Estrada Picada Cará, sendo R$ 1 milhão em recursos do governo do Estado, por meio do Pavimenta II; e R$ 1,4 milhão de contrapartida municipal.

O titular da Sedur disse que a assinatura da ordem de início no município de Feliz faz parte de um esforço conjunto da secretaria em parceria com as prefeituras para agilizar os trâmites necessários à realização das obras. “A pedido do governador Eduardo Leite, estamos mobilizando as nossas equipes com o intuito de acelerar o repasse de recursos às prefeituras por meio do programa Pavimenta. Com isso, esperamos que as obras sejam executadas e facilitem o deslocamento entre as cidades, fornecendo acessos importantes neste momento crítico em que algumas vias ainda se encontram obstruídas”, declarou.

A obra, com extensão de aproximadamente um quilômetro, irá proporcionar mais mobilidade e segurança, qualificando um acesso relevante para a cidade. Também estão previstos serviços de terraplanagem, drenagem e construção de um muro de gabião para contenção de deslizamento. O trecho a ser pavimentado vai do entroncamento com a Rua José Guilherme Fussiger, no bairro Matiel, até a rotatória entre a Picada Cará e o Coqueiral, ligando-se aos trechos já asfaltados.

“Após as enchentes que atingiram a nossa região, essa via, que antes era um acesso secundário, tornou-se a nossa via principal, facilitando, inclusive, o acesso a outros municípios, como Linha Nova, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Por isso, agradecemos ao governo do Estado e ao secretário Mallmann por esse olhar sensível para nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Feliz.