Evento leva alunos a conhecerem como é estudar no exterior

Em uma época em que o mercado de trabalho fica cada vez mais concorrido, ter uma experiência internacional amplia as oportunidades para qualquer pessoa. Mas, mais do que isso, estudar em outro país expande os horizontes, o conhecimento de mundo e a forma de alguém ver a vida. Dessa forma, vivenciar experiências que mostram como é viver em outra cultura é um dos objetivos da Campus Experience, promovido pela Full Sail University.

Através de uma série de palestras e workshops, adolescentes entre 13 e 17 anos poderão vivenciar a rotina de estudantes de outros países in loco. A ideia é fazer com que os participantes não apenas visitem o Campus da Full Sail University em Orlando, na Flórida, mas também experimentem um estilo imersivo de educação e conheçam a rotina de alunos e professores.

"O Campus Experience é uma imersão teórica, mas principalmente prática, em que os alunos podem conhecer a Full Sail University, uma universidade referência na área de tecnologia e carreiras criativas nos Estados Unidos”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

Ela também explica que, além disso, é uma oportunidade para os participantes ficarem imersos nas aulas, terem contato com os alunos e ainda estarem presentes em Orlando, na Flórida, “com rotas que despertam curiosidade e conhecimento sobre o país”.

A Community Outreach Director da Full Sail University reforça que essa edição vem decorrente da primeira realização feita em 2019, ainda antes da pandemia acontecer. Neste ano, o primeiro CXP foi realizado em janeiro. “No começo do ano fizemos a primeira versão do Campus Experience e foi muito positivo, trouxe bons resultados, por isso, entendemos que seria interessante repetir a dose. Para janeiro do próximo ano, também teremos mais uma realização, então os alunos podem se preparar para participar até lá”.

"Já fui para a CXP duas vezes e lá a gente aprende sobre tecnologia, programação, produção de filmes e outras coisas. A gente realiza um tour completo, passa pela Universidade inteira e em todas as salas que ela possui para enxergarmos nosso futuro”, comenta João Vitor Shibao, um dos participantes da edição de janeiro. “Além disso, o evento proporciona momentos para fazermos amizades, sendo uma experiência única”, complementa.

A busca por experiências culturais, sociais e profissionais em outros países pode explicar, além disso, por que há tantos brasileiros emigrando nos últimos anos.

De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores publicados pelo jornal O Globo, há, atualmente, uma comunidade de 4,5 milhões de brasileiros no exterior - apenas na década de 2012 a 2022, mais de 2,6 milhões de brasileiros deixaram o país. Os dados de 2022 do órgão, os mais recentes disponíveis, indicam que, dentro deste contingente, 45,19% vivem na América do Norte.

