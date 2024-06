Grupo NTSec é recebe prêmio de parceiro do ano LATAM na premiação do CPX 2024

O Grupo NTSec, empresa brasileira especializada em segurança da informação, encerrou o último ano com um ascendente crescimento em relação a 2022 e, além disso, atingiu um importante marco no primeiro semestre de 2024:o título de Partner of the Year da América Latina na premiação global Check Point Experience (CPX 2024), o que classifica de acordo com a premiação a companhia como o maior revendedores da Check Point em toda a região.

O CPX 2024 é um evento anual que reúne os principais nomes da indústria de segurança cibernética de todo o mundo. O objetivo do encontro é explorar e discutir as soluções e estratégias mais recentes para proteger as organizações no complexo cenário de ameaças digitais. O evento contou com 100 representantes do Brasil, dos quais 40% foram executivos e clientes da NTSec.

"Essa premiação reforça o patamar em que colocamos a empresa em 2023 e, sobretudo, vislumbra os objetivos que traçamos para este ano. Somos líderes na distribuição das tecnologias da Check Point no Brasil, e sermos reconhecidos como destaque em toda a região Latam diante das maiores organizações e executivos de cibersegurança do mundo é, com certeza, um marco para a nossa história", ressalta Bruno Nóbrega, CEO Grupo NTSec.

Para além do destaque nos outros países da América Latina, a NTSec é o único integrador focado em cyber security no Brasil com nível de parceria “ELITE” Check Point. Vale ressaltar que a multinacional é uma das maiores referências globais em cibersegurança, já que o negócio está envolvido em grandes marcos do setor de proteção de dados, como, por exemplo, a criação do firewall, dispositivo de segurança que monitora e filtra o tráfego de rede de entrada e saída com base nas políticas de segurança previamente estabelecidas de uma organização.

" A NTSec é uma parceira referência da Check Point no Brasil e em toda a América Latina. A validação de todo esse trabalho e aprimoramento foram sem dúvidas pontuados durante a premiação no CPX 2024, diante dos maiores executivos do setor de cibersegurança do mundo. Essa é uma parceria que almejamos que continue sendo duradoura e de muito sucesso. Agradeço a todo o time da NTSec pelo profissionalismo, parceria e pelo exemplo que são’’, pontua Eduardo Gonçalves, Country Manager da Check Point Brasil.