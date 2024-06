Médico Roberto Benedetti assume como secretário adjunto da Saúde em Santa Catarina

O médico Roberto Henrique Benedetti é o novo secretário adjunto da Saúde (SES). A nomeação saiu no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, 21, e visa fortalecer ainda mais as iniciativas de aprimoramento do serviço público em Santa Catarina, ao lado do secretário Diogo Demarch. Benedetti atuava superintendente dos Hospitais Públicos desde o início de 2023.

Doutor Benedetti, como é conhecido, possui vasta experiência no serviço público. De 1991 a 2000, trabalhou como médico anestesiologista no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), um dos hospitais próprios da SES. Em seguida, foi responsável pelo Serviço de Anestesiologia do Hospital Florianópolis.

No setor privado, destacou-se como diretor clínico da Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião, exercendo três mandatos (2001-2002, 2007-2008 e 2009-2010), e como coordenador do Serviço de Anestesiologia do Hospital Baía Sul Hospital Dia, ambos em Florianópolis. Foi também sócio-diretor dos Serviços Integrados de Anestesiologia Ltda (SIANEST).



Natural de Três de Maio, no Rio Grande do Sul, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (1988), especializou-se em Anestesiologia pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (1991) e obteve o título superior nesta especialidade pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (1994). Em 2018, concluiu o mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

Membro do Conselho Editorial dos Arquivos Catarinenses de Medicina é autor do livro “Dor e Cuidados Paliativos”, publicado em 2018 pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, organização da qual é colaborador.