ABIMAQ promove curso online sobre gestão de almoxarifado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Lecionado por Henrique Mäder, profissional com mais de 35 anos de experiência atuando como engenheiro, consultor, mentor e suporte para decisões de adoção de TIC em Indústrias, Comércios e Serviços, para pequenas, médias e grandes empresas em gestão de sistemas, processos e pessoas nos setores de: compras, industrial, logística, entre outros, o curso desenvolverá nos participantes as principais atividades nas rotinas e as interfaces com os demais setores da empresa.

Ministrado de forma online, via plataforma zoom, o curso é voltado a profissionais de almoxarifados e suprimentos que buscam aumentar suas competências na compreensão de como ter uma gestão eficaz através da análise das atividades, com o objetivo de reduzir estoques, liberar capital de giro e melhorar o nível de atendimento.

Tecnologia Há 1 hora Em Tecnologia Grupo NTSec é recebe prêmio de parceiro do ano LATAM na premiação do CPX 2024 Premiação que reúne as principais empresas de cibersegurança do mundo classifca o Grupo enquanto o maior distribuidor de Check Poin da América Latina

Tecnologia Há 3 horas Em Tecnologia Embedded finance muda a cara do mercado de pagamentos Para Antonio Freixo, CEO do Grupo Entre, tendência vai permitir que pequenos empresas tenham renda extra a mais acesso a serviços financeiros integ...

Tecnologia Há 7 horas Em Tecnologia KFSHRC Produz com Sucesso Primeiras Células T Terapêuticas do Reino Custo do Tratamento Reduzido em Cerca de 80% e Acesso Acelerado ao Tratamento