Inaugurado Complexo Municipal de Saúde de Taquara

O governo do Estado investiu R$ 2,4 milhões no projeto -Foto: Divulgação Prefeitura de Taquara

Foi inaugurado, nesta segunda-feira (24/6), o Complexo Municipal de Saúde de Taquara. O local passa a oferecer pronto atendimento, plantão pediátrico, atendimentos em saúde da mulher, odontologia, fisioterapia e farmácia municipal, além de um Centro de Especialidades Médicas.

Para a implementação, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu R$ 2,4 milhões no projeto. A prefeitura de Taquara entrou com uma contrapartida no valor de R$ 1 milhão.

Localizado na Avenida Sebastião Amoretti (ERS-020), no bairro Morro do Leôncio, o novo complexo foi construído em uma área de cerca de 1,5 mil metros quadrados. Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava em funcionamento desde dezembro de 2023 no local.

Na área de atenção primária, o complexo disponibiliza três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), como referências para aproximadamente 11 mil moradores dos bairros Centro, Cruzeiro do Sul, Morro da Cruz, Morro do Leôncio, Recreio, Sagrada Família e Santa Rosa.

Em visita ao município para o ato de inauguração, a titular da SES, Arita Bergmann, destacou a importância da obra para a cidade. “Taquara está recebendo um equipamento de saúde de qualidade que se traduzirá em ações concretas para a população, que sempre merece o melhor do Poder Público municipal e estadual.”

A prefeita Sirlei Silveira salientou que o programa Avançar, criado pelo governo do Estado, trouxe recursos para Taquara e possibilitou que o município fizesse a contrapartida. “Nossa gratidão ao Estado por entender que saúde é importante”, disse.

Representando os profissionais de saúde, a enfermeira Maria Cândida fez um relato na cerimônia. “Nesse momento, são várias vozes, são várias profissões que simbolizo aqui. Represento todos os meus colegas servidores municipais de saúde, que atuarão aqui ou não diretamente, mas que farão parte também desse complexo, que vão estar diariamente dando o seu melhor”, afirmou.