LLYC lança banco de vozes com IA para combater preconceito

Diante da persistência de comportamentos discriminatórios e atos de microagressão diários contra a comunidade LGBTQIAPN+ impulsionados, em muitos casos, pelos vieses que as vozes desencadeiam, a LLYC anuncia o lançamento do Free the Voices, primeiro banco de vozes sintéticas diversas. Este projeto, desenvolvido em parceria com a Monoceros Labs e o seu produto Fonos, tem o objetivo de chamar a atenção para os vieses associados à voz e contribuir para um ambiente digital mais diverso e inclusivo.

O projeto tem origem na constatação de que a voz continua a ser um dos fatores que contribuem para a discriminação multidimensional contra pessoas queer. Em um mundo cada vez mais digitalizado, as vozes geradas por IA estão ganhando mais relevância devido à quantidade de plataformas em que podem ser utilizadas. A maioria destas vozes não reflete a diversidade vocal da nossa sociedade e, pelo contrário, são construídas a partir de uma visão cis heteronormativa. Free the Voices é o primeiro banco de vozes sintéticas diversas criado a partir da coleta de mais de 250 vozes do coletivo em 12 países e que, a partir de agora, poderá ser usado em diversos conteúdos audiovisuais. Este recurso foi desenvolvido para conscientizar a sociedade sobre os preconceitos associados às vozes diversas e reduzi-los por meio de uma exposição maior à diversidade vocal.

"A discriminação baseada na voz é uma problemática persistente que afeta muitas pessoas, especialmente dentro da comunidade LGBTQIAPN+. As vozes que não se adequam às normas sociais predominantes enfrentam frequentemente preconceitos e microagressões, o que leva muitas pessoas a modificar ou ocultar a sua verdadeira voz. Esta situação não apenas perpetua a invisibilidade e o estigma, como também limita a diversidade vocal que deveria ser celebrada na nossa sociedade”, afirma David González Natal, Sócio da LLYC e líder do projeto.

Uma vez coletada toda a informação por meio da leitura de um manifesto, partiu-se para um rigoroso processo de anonimização e sintetização feito pela Monoceros Labs. Este processo garantiu que as identidades individuais das pessoas que participaram permanecessem não identificáveis, sem sacrificar a diversidade das vozes sintéticas criadas. Tanto as vozes criadas no projeto como outras ficarão disponíveis em freethevoices.llyc.global para que qualquer pessoa possa utilizá-las. Isto vai permitir que produções audiovisuais e projetos de diversas naturezas reflitam uma maior diversidade.

O Free the Voices é uma iniciativa que desafia a discriminação vocal e busca neutralizar os vieses nos sistemas de voz e IA. Por isso, o seu lançamento será acompanhado do relatório “Free the Voices: voz, diversidade e tecnologia na era da IA” e do vídeo do manifesto oficial da empresa. O primeiro analisa como os vieses associados à voz perpetuam a discriminação contra a comunidade LGBTQIAPN+ e explora como as tecnologias de vozes sintéticas podem contribuir para reduzir estes vieses por meio da exposição. Já o vídeo é uma peça criada com a colaboração de várias pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ que doaram as suas vozes em diferentes idiomas para refletir o processo realizado para a criação das vozes sintéticas diversas.

Este projeto também é um chamado para o uso da IA para fomentar a equidade e a representatividade genuína em todas as esferas da vida. A ideia é convidar o usuário a escutar as novas vozes sintéticas, adicionar sua própria voz e gerar outras novas e, principalmente, a usá-las para promover um mundo mais diverso.