Servidores da Saúde debatem Segurança do Paciente em Brasília

Servidores da Comissão Estadual de Segurança do Paciente da Secretaria de Saúde de Santa Catarina estiveram na sede do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Brasília, para reunião da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP).

Os profissionais de todos os estados debateram vários aspectos relacionados à segurança do paciente. Entre os assuntos, a redução de custos no âmbito hospitalar, a educação, os projetos da Planificação de Atenção à Saúde na perspectiva do fortalecimento da segurança do paciente na Atenção Primária à Saúde, prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, entre outros. Além disso, algumas experiências estaduais foram apresentadas.



