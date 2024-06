Reforma em hospital de Lavras do Sul recebe investimento de R$ 406 mil

A portaria da Secretaria da Saúde (SES) que autoriza a transferência de R$ 406,7 mil para Fundação Médico Hospitalar Doutor Honor Teixeira da Costa foi assinada nesta sexta-feira (21/6). Os recursos serão utilizados para reformar a central de materiais esterilizados, a farmácia e setor de nutrição da instituição localizada em Lavras do Sul.

O ato de assinatura da portaria foi realizado no Gabinete de Crise da SES, na Escola de Saúde Pública, em Porto Alegre, e contou com as presenças da titular da pasta, AritaBergmann, do prefeito Sávio Prestes, do secretário municipal de Saúde epresidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Cacildo Goulart, e da presidente da fundação, Adriana Delabary.

Os recursos fazem parte do programa Avançar Mais e são destinados a hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Hospitais de pequeno porte são estruturas importantes da assistência hospitalar. Sabemos que esses recursos vão se transformar em qualidade do atendimento no município”, disse Arita.

“Recursos que sejam direcionados à melhoria das condições de vida da população e da saúde pública são bem-vindos”, ressaltou Prestes. Ele pontuou que, desde 2017, o município já investiu R$ 5 milhões na qualificação e no fortalecimento do hospital.