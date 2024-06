Saúde capacita servidores da Saúde para enfrentamento de desastres

Em 2024, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVS), já capacitou um total de 354 servidores do setor de saúde de 111 municípios para o enfrentamento de desastres. As ações foram conduzidas no âmbito do Programa de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres).



“O objetivo das capacitações é apresentar o escopo do Programa, que se baseia na gestão de risco e no desenvolvimento contínuo de ações para reduzir os impactos dos desastres na saúde humana, prevenindo Emergências em Saúde Pública (ESP)”, explica o diretor da Vigilância Sanitária, Arion Bet Godoi.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa Vigidesastres inclui a elaboração de Planos de Preparação e Resposta para Emergências em Saúde Pública (PPR-ESP), que estabelecem diretrizes para que o Estado e os municípios catarinenses possam desenvolver suas próprias orientações de enfrentamento de desastres.



Os planos visam planejar ações de resposta e medidas urgentes para o controle e contenção dos eventos emergenciais de maneira qualificada e cooperativa, promovendo a articulação entre diferentes setores e esferas de governo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Até agora, seis capacitações foram realizadas, abrangendo municípios das Regionais de Saúde de Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul, Itajaí, Rio do Sul, Blumenau, Lages, Araranguá, Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Participaram das capacitações os secretários municipais de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica e Atenção Primária.



As capacitações foram divididas em duas modalidades: uma teórica, abordando as ações de vigilância em saúde dos riscos associados aos desastres, e uma prática, que consistiu em um exercício simulado sobre chuvas intensas.

Foto: Reprodução/Secom SC



No dia 19 de junho, a capacitação ocorreu na Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, em São José, atendendo a Regional de Saúde de Florianópolis e contando com a presença de 39 profissionais do setor.



As ações foram realizadas pela Gerência em Saúde Ambiental (Gesam) e pela Divisão de Riscos Ambientais (DRA) da DIVS. Com as atividades, a GESAM/DIVS planeja fortalecer as ações do Programa VIGIDESASTRES em todo o estado de Santa Catarina, completando a oferta de capacitações para todas as Regionais de Saúde até o final deste semestre.



Foto: Reprodução/Secom SC

Insumos estratégicos



Por meio do Programa Vigidesastres, a DIVS e a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) estabelecem o fluxo para a distribuição de kits de medicamentos e insumos estratégicos aos municípios de Santa Catarina atingidos por desastres.

Os kits contêm 32 medicamentos e 16 insumos estratégicos, suficientes para atender até 500 pessoas desabrigadas e desalojadas por um período de três meses, garantindo os recursos necessários para a resposta adequada a emergências de saúde pública.



Mais informações para a imprensa:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

[email protected]