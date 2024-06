Ainda com restrições, IPE Saúde retoma atendimento telefônico para casos emergenciais

O IPE Saúde conseguiu retomar parcialmente, nesta semana, o atendimento telefônico aos segurados do sistema. De maneira emergencial e ainda com apenas um quinto da capacidade original, o instituto orienta os segurados a realizarem as solicitações de maneira on-line, por meio do site, e procurarem o atendimento telefônico apenas em casos urgentes.

Em razão dos alagamentos provocados pelos eventos meteorológicos, todo o parque de energia elétrica que abastece o edifício-sede do instituto foi comprometido. Devido aos estragos e à falta da estrutura necessária, o IPE Saúde operava sem atendimento telefônico desde o início de maio.

Em uma parceria com a empresa GPA do Brasil, contratada do instituto, que cedeu três postos de trabalho em sua área física própria, o IPE Saúde montou e equipou uma estrutura provisória de telefonia e acesso aos serviços cadastrais de seus segurados. Neste primeiro momento, a central provisória tem capacidade para três atendentes e um coordenador, que darão suporte aos usuários com demandas urgentes.

A Diretoria de Relacionamento com o Segurado pede a compreensão dos segurados para um tempo de espera maior do que o observado habitualmente, desde a criação da central telefônica do IPE Saúde em abril de 2022.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e o número telefônico para os usuários que precisarem do serviço permanece o mesmo: (51) 3288-1550. O instituto reforça que todos os serviços e solicitações podem ser feitas pelo site do IPE Saúde .

Danos causados no edifício-sede

Devido às enchentes, o edifício-sede do IPE Saúde segue passando por reforma e reconstrução dos sistemas. Os alagamentos que tomaram conta das ruas do bairro Praia de Belas atingiram severamente todo o primeiro andar e parte do segundo, causando muitos estragos e comprometendo sistemas inteiros – como rede elétrica, rede de internet, elevadores e sistema de ar-condicionado.

Equipes do IPE Saúde e do IPE Prev, que compartilham o prédio, vem trabalhando e buscando soluções para possibilitar a retomada completa das atividades presenciais, ainda sem data definida.