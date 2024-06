Governo do Estado conquista habilitação de 20 leitos neonatais no Hospital Infantil Joana de Gusmão

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis, unidade própria do Governo do Estado, conquistou 20 novas habilitações em leitos neonatais do Ministério da Saúde. Foram credenciados 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo) e 10 leitos de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), que já operam com recursos estaduais.

“A habilitação desses leitos é de extrema importância para garantir a qualidade do atendimento dos recém-nascidos, que necessitam de cuidados intensivos e intermediários. Eles são cruciais para a redução da mortalidade neonatal, pois recém-nascidos prematuros ou com complicações graves têm maior chance de sobrevivência e recuperação quando recebem cuidados intensivos imediatos e adequados”, reforça a diretora geral do HIJG, Tatiana Titericz.

Com as habilitações federais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) passará a receber o montante anual de R$ 2,56 milhões para custeio dos serviços no Hospital Infantil, sendo R$1,97 milhão para os dez leitos de UTINeo e R$591 mil para os de UCINCo habilitados. O avanço é resultado do trabalho da Saúde Estadual, que estava custeando até então os leitos.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), ao longo dos seus 45 anos, tem sido referência no cuidado e na assistência às crianças e adolescentes. Sua estrutura hospitalar inclui emergência porta aberta, sendo seus atendimentos prestados integralmente via Sistema Único de Saúde.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão possui uma área de pouco mais de 26 mil m², com 197 leitos de internação, ambulatórios especializados, emergências pediátrica e ortopédica, além de centro cirúrgico.