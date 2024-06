Programa de Valorização: Governo do Estado aporta recurso para Hospital de São Martinho

O IPE Saúde conseguiu retomar parcialmente, nesta semana, o atendimento telefônico aos segurados do sistema. De maneira emergencial e ainda com ape...

Saúde Há 1 hora Em Saúde Ainda com restrições, IPE Saúde retoma atendimento telefônico para casos emergenciais O IPE Saúde conseguiu retomar parcialmente, nesta semana, o atendimento telefônico aos segurados do sistema. De maneira emergencial e ainda com ape...

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis, unidade própria do Governo do Estado, conquistou 20 novas habilitações em leitos neon...

Saúde Há 2 horas Em Saúde Governo do Estado conquista habilitação de 20 leitos neonatais no Hospital Infantil Joana de Gusmão O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis, unidade própria do Governo do Estado, conquistou 20 novas habilitações em leitos neon...