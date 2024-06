AIoT atua na transformação do varejo inteligente

O cenário do varejo está em constante evolução e os lojistas enfrentam desafios cada vez mais complexos para se manterem competitivos. A pressão para oferecer atendimento ao cliente, otimizar operações e manter a relevância no mercado impulsionam a busca por soluções inovadoras. Nesse contexto, a tecnologia desempenha papel fundamental na transformação do setor.

As vendas totais registradas no e-commerce brasileiro atingiram a marca de R$ 44,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e revelam crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ticket médio do período foi de R$ 492 por cliente, enquanto em 2023 chegou a R$ 470.

Segundo o provedor de plataforma de comércio eletrônico Shopify, alguns dos obstáculos incluem encontrar o equilíbrio certo quando se trata de níveis de estoque, experiência de compra personalizada e automação de processos para melhorar a eficiência e obter vantagem frente à concorrência. Assim, a convergência entre a inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), conhecida como AIoT, emerge como ponto-chave.

Essa combinação permite que os varejistas coletem e analisem dados em tempo real, gerando insights para melhorar operações e atender às demandas dos clientes. Segundo Gustavo Maciel, Head de Varejo da Hikvision, "entre os principais benefícios estão a integração de câmeras de segurança de alta definição com análises de IA, monitoramento de comportamento, otimização do layout da loja e melhoria da segurança. Além disso, soluções de auditoria remota simplificam a conformidade e reduzem os custos operacionais".

O varejo inteligente visa aprimorar a experiência dos consumidores por meio dessas tecnologias. Isso permite aos comerciantes personalizar ofertas, antecipar necessidades e criar ações de marketing, aumentando a satisfação e a fidelidade à marca. Os recursos modernos proporcionam oportunidades para favorecer a eficiência operacional, incluindo análise de padrões de tráfego, gerenciamento de filas e monitoramento em tempo real do inventário, resultando em redução de custos e melhorias na precisão das previsões de demanda.

"A tecnologia AIoT é aplicável em diversas áreas, desde auditoria remota de lojas até gestão de estacionamentos, auxiliando os varejistas a superarem os principais desafios. À medida que essas soluções evoluem, permitem oferecer jornadas de compra de excelência, otimizar processos e destacar uma marca no competitivo mundo dos negócios", finaliza Maciel.