Software iBPMS ajuda o setor de RH a aumentar eficiência

O departamento de recursos humanos (RH) de uma empresa realiza todos os meses uma série de processos como pagamentos, contratação de funcionários, concede férias, entre outros exemplos. Mas essas tarefas são feitas em sistemas, que não conversam entre si. Para processar o pedido de férias que chega via Intranet ainda é necessário passar a solicitação de um sistema (seja um formulário, um email, ou um portal), para o software que gerencia a folha.

O Intelligent Business Process Management Software (iBPMS) combina gerenciamento de processos de negócios (BPM) a recursos adicionais, como análise de dados (Big Data e Analytics) e o RPA (Automação Robótica de Processos), o que ajuda as empresas a automatizarem dinamicamente vários de seus processos.

"O principal diferencial do iBPMS é a incorporação de ferramentas tecnológicas mais modernas que permitem análise de dados, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões e linguagem natural, tornando as rotinas mais inteligentes, adaptativas e personalizadas", explica Rafael Leopoldo, Diretor de Crescimento e Tecnologia da Selbetti Tecnologia.

Com o iBPMS, o RH pode melhorar seus processos em vários aspectos incluindo gerar um aumento de eficiência e produtividade com a eliminação de tarefas manuais e repetitivas. O iBPMS elimina o retrabalho e a necessidade de ter múltiplos canais de comunicação como email, telefone e outros e a necessidade de passar informações e solicitações recebidas nele em um único sistema.

O software ainda cria uma melhor experiência ao funcionário, aperfeiçoa a comunicação e a colaboração, integrando as equipes, os sistemas e os parceiros. Além de aumentar a flexibilidade do RH, possibilitando que os processos se adequem ao negócio, e não o contrário.

Tecnologia e RH são indissociáveis

Em 2023, foram traçadas algumas prioridades da área para este ano, uma delas era, justamente, a adoção de mais tecnologia. Entre os motivos para isso estão a necessidade de aumentar a produtividade, bem como compliance e a governança sobre as informações, além de melhorar a segurança dos dados que trafegam pela área.

No Brasil, a Great Place To Work (GPTW) produziu, em parceria com o Ecossistema Great People, o Relatório Tendências Gestão de Pessoas 2024. Os entrevistados apontaram a necessidade de digitalizar processos de RH e promover a transformação digital na área como duas das prioridades na gestão de pessoas neste ano.

"Ainda que a digitalização esteja em pauta, muitos gestores de RH viveram esta jornada sem, no entanto, ver resultados no aumento da produtividade, porque os dados são processados em silos, criados pelos diferentes sistemas sem a devida integração das ferramentas digitais. O iBPMS permite ampliar a visibilidade e obter insights importantes que podem melhorar a gestão como um todo, com o monitoramento de indicadores de desempenho dos processos, identificação de gargalos, riscos e oportunidades, e possibilitando aos gestores a tomada de decisões baseadas em dados e evidências", completa Leopoldo.

As soluções iBPMS também oferecem uma vantagem são low-code, ou seja, não é necessário conhecimento em linguagem de programação para que a própria equipe de RH possa mapear, criar e monitorar seus fluxos de trabalho, melhorando os processos e a experiência dos colaboradores de recursos humanos e das demais áreas da empresa.

Com processos mais eficientes, a empresa consegue maximizar a produtividade e melhorar a experiência dos colaboradores, aumentando sua retenção e engajamento – o que contribui para margens mais saudáveis no negócio.