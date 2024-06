Governo do Estado inaugura serviço aeromédico em Lages durante Estação Inverno

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O Governo do Estado implantou o serviço aeromédico do Samu, em Lages. Com a presença do governador Jorginho Mello, a parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a 5ª Base do Batalhão de Aviação da Polícia Militar foi firmada nesta quinta-feira, 20. A intenção é garantir mais assistência à saúde aos turistas que visitam a Serra catarinense nesta época do ano. Mas o serviço será mantido de maneira permanente na região.

A iniciativa faz parte da Estação Inverno, um conjunto de ações e eventos que o Estado organizou para destacar o potencial turístico e cultural da região.

“Essa parceria entre o Samu e a Polícia Militar vem para dar condições nessa temporada de atender as demandas na área de saúde, além da segurança. E depois vai permanecer de maneira fixa aqui. Para que as pessoas possam ser transportadas e a gente possa socorrer as pessoas. Então essa entrega de equipamentos vai ajudar, dar tranquilidade, fazendo melhorar a estrutura, trazendo funcionários que possam trabalhar e atender nessa estação”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A determinação do governador Jorginho Mello é neste sentido: inicia na Estação Inverno e deve continuar em função das longas distâncias que nós temos no Planalto Serrano. Com certeza vai salvar muitas vidas, então todo o custo, toda a estrutura vai ser mantida aqui”, destacou a deputada federal e ex-secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O serviço que oferece suporte avançado à vida (UTI aérea) conta com a parceria do Batalhão de Aviação da Polícia Militar (BAPM), que dispõe de um helicóptero (Águia 04), para o atendimento de casos graves, resgates, ocorrências primárias e transporte aeromédico. O serviço contará com sete profissionais da saúde: cinco médicos e dois enfermeiros. Com a união dos trabalhos, espera-se uma redução no tempo de resposta a situações críticas, salvando mais vidas e proporcionando atendimento médico rápido e eficiente aos pacientes.

“Este foi um trabalho que iniciou com a deputada Carmen Zanotto, enquanto secretária, e que demos continuidade conforme a determinação do governador Jorginho Mello. Um importante investimento para a Serra catarinense. O serviço faz parte das ações que estamos desenvolvendo com a ampliação do serviço aeromédico em outras regiões como no Grande Oeste, com aquisição de uma aeronave asa fixa em Joaçaba”, destaca o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria da Saúde também investiu na aquisição de novos equipamentos para a operacionalização do serviço durante o inverno. A disponibilidade de tecnologias aprimoram a capacidade das equipes de saúde em fornecer cuidados de alta qualidade em situações de emergência, garantindo que os pacientes recebam o tratamento necessário durante o transporte, independentemente das condições ou da localização.

“As cidades da Serra Catarinense possuem uma grande distância entre si. Uma aeronave com equipe de saúde encurta distâncias, dando apoio às unidades de suporte básico do Samu que estão alocadas na região. Isto é saúde levada a sério”, ressalta Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da SES.

Viaturas

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o evento também foram entregues três viaturas para a Polícia Militar de Santa Catarina. As companhias de Lages e Bom Jardim da Serra receberam um Hyundai/Creta cada uma e a de São Joaquim uma Mitsubishi/L200.



“Essa entrega intensifica o patrulhamento da nossa rede rural e as outras duas para as cidades. Nós paramos com aquele tempo de comprar um carro de passeio, escrever polícia e colocar um luminoso para chamar de viatura. Quando se olha nossas viaturas hoje, elas têm motor potente, têm cara de viatura, não é só mais um carro de passeio pintado, isso é a qualidade que o Governo do Estado traz”, ressaltou o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio Pelozato.

texto Daniela Melo/ASCOM SES