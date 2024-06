Governo assina convênio com quatro hospitais de pequeno porte para aquisição de equipamentos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) formalizou convênio, nesta quinta-feira (20/6),com quatro hospitais de pequeno porte (HPP) para aquisição e instalação de equipamentos. Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais, que vai beneficiar instituições que atendem até 50 leitos.

O repasse dos investimentos foi viabilizado com base na portaria 750/2023, que prevê R$ 30 milhões para os HPPs. Os valores dos convênios assinados hoje são destinados a hospitais localizados em Porto Lucena, Jacutinga, Ibirubá e Nova Petrópolis.

“Esse convênio é uma demonstração de como as instituições têm qualificação ao encaminhar projetos”, salientou Arita ao se referir ao chamamento público no qual os hospitais inscreveram propostas para o Programa Avançar.

“Sabemos que os equipamentos terão papel fundamental na rede, inclusive para desafogar as estruturas e consolidar recursos concretos para os hospitais de pequeno porte. Não podemos desacelerar nem perder nosso grande objetivo, que é estar junto das instituições e promover serviços mais resolutivos”, acrescentou a secretária.

Participando de forma remota, autoridades e representantes dos hospitais beneficiados agradeceram o investimento. O prefeito de Porto Lucena, Jair Wagner, destacou o quanto a compra de equipamentos irá refletir na melhoria do atendimento à comunidade do município, que fica no Noroeste do Estado.

O administrador do hospital de Ibirubá, Odair Funk, representando o presidente Antônio Soster, ressaltou a importância da portaria para a revitalização dos HPPs no Estado: “Daremos mais passos no sentido de qualificar os atendimentos”, disse.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Wolf, por sua vez, declarou que o investimento é um estímulo para o município. “Precisamos celebrar as coisas boas e continuar acreditando no trabalho e fazendo a diferença. Com esses equipamentos, poderemos suprir as demandas da comunidade”, destacou.

Hospitais contemplados

Hospital São José, de Porto Lucena: R$ 579.554,44 para aquisição e instalação de um aparelho de raio-x digital, de mobiliário hospitalar; de equipamento de autoclave (para esterilização de materiais); e de um carro de emergência.





Hospital São Judas Tadeu de Jacutinga: R$ 724.039,08 para aquisição de mobiliário hospitalar; dispositivos para cozinha industrial e lavanderia; equipamentos de ventilação mecânica, videomonitoramento e oxigênio; e equipamentos de informática.





Hospital Annes Dias, de Ibirubá: R$ 403.535,32 para aquisição de equipamentos de autoclave (esterilização de materiais), de monitoramento de pacientes e de informática, além de dispositivos para cozinha industrial e lavanderia.





Hospital Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis: R$ 335.048,51 para equipar o posto de enfermagem e nova unidade de saúde mental, que passará de quatro para oito leitos, e para adquirir equipamentos para ativação da segunda sala cirúrgica, que irá proporcionar acolhimento mais ágil aos pacientes que entram pelo pronto socorro.

Santo Ângelo

Também foi assinado, na ocasião, um convênio com a Associação Hospitalar de Caridade de Santo Ângelo, no valor de R$ 99.999,07. Fruto de emenda parlamentar, o investimento será destinado à aquisição de monitores, cardiotocógrafos e ventiladores pulmonares para transporte que serão destinados à unidade de pronto atendimento, à maternidade e à unidade clínica do hospital.