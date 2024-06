Secretaria Saúde entrega aparelhos de polissonografia para a Grande Florianópolis

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou a distribuição de três aparelhos de polissonografia para atender 21 municípios na macrorregião da Grande Florianópolis. O primeiro foi entregue na quarta-feira, 19, à Secretaria de Saúde de Palhoça. Os outros dois serão destinados aos municípios de Biguaçu e São José, respectivamente, nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21. Com a iniciativa, a fila para exames será gerenciada de forma regionalizada, agilizando o diagnóstico de distúrbios do sono.



A gerente Regional de Saúde da Grande Florianópolis, Fabiane Mendes de Melo, explica que a oferta de polissonografias de forma regionalizada amplia a capacidade instalada e otimiza o diagnóstico precoce. “A polissonografia mede parâmetros importantes durante o sono, auxiliando na identificação de distúrbios. Este é um exame que atualmente encontra-se na fila da Central Estadual de Regulação. Com a determinação do governador Jorginho e do secretário Diogo Demarchi, precisamos encurtar as distâncias e ofertá-lo em tempo oportuno”, afirma.

Dessa forma, os três municípios passarão a gerenciar a fila e a oferta do exame para casos de menor complexidade das cidades vizinhas, função anteriormente atribuída à Central de Regulação Estadual (CER). Apenas Florianópolis continuará direcionada à CER.

A policlínica de Palhoça será referência para Alfredo Wagner, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Garopaba, Leoberto Leal, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e São Bonifácio. A de Biguaçu será referência para Antônio Carlos, Canelinha, Governador Celso Ramos, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas. E a de São José atenderá São Pedro de Alcântara.

Fabiana explica que o acesso ao tratamento inicia com consulta na atenção primária em saúde, encaminhamento e avaliação médica. Após, o paciente é inserido no sistema de regulação e aguardará a oferta do procedimento.

“Quando for convocado, o paciente deverá retirar o equipamento na Policlínica, onde receberá todas as orientações da equipe de saúde. Em seguida, levará o dispositivo para casa e utilizará durante a noite. No dia seguinte, retornará à unidade de saúde para a devolução do aparelho. O técnico responsável encaminhará os dados do dispositivo eletronicamente para a SES, onde os médicos da equipe de telemedicina irão analisar as informações e elaborar o laudo do resultado da polissonografia”, acrescenta.

Equipamentos e capacitação

Além da entrega dos aparelhos, o Governo do Estado também fornecerá um software para captar as informações coletadas pelo polissonógrafo e realizará o treinamento dos servidores de saúde de cada prefeitura. Os profissionais darão as orientações aos pacientes sobre o uso desses equipamentos.

Foto: Reprodução/Secom SC

A distribuição foi pactuada com os 22 municípios da Macrorregião da Grande Florianópolis durante reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR). A SES também distribuiu outros 18 equipamentos para 18 municípios localizados nas macrorregionais do Grande Oeste, Meio Oeste, Serra, Sul, Nordeste e Foz do Rio Itajaí.

A iniciativa está ampliando a oferta desse serviço, que até o ano passado era concentrado no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis, além de reduzir a fila de espera pelo exame.

A polissonografia é realizada enquanto o paciente dorme, usando o equipamento. O procedimento consiste na medição de diferentes parâmetros de saúde durante o sono, como por exemplo atividade elétrica-cerebral, eletrocardiograma e esforço respiratório.



