Domus Academy lança quatro novos programas

Num cenário onde a dinâmica global é moldada por mudanças constantes, impulsionadas pela ascensão da Inteligência Artificial, a evolução incessante das tecnologias e a urgência crescente da sustentabilidade, a demanda por profissionais versáteis e altamente capacitados nunca foi tão premente. Para atender a essa necessidade, a Domus Academy, que atua no campo da formação profissional em design na Itália e no Brasil, acaba de anunciar quatro novos cursos focados nas profissões do futuro. Os novos cursos foram desenvolvidos para preparar os alunos para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante evolução, abordando temas centrais e atuais.

A construção de uma carreira de sucesso muitas vezes depende das conexões e das oportunidades educacionais a que se tem acesso. Instituições renomadas desempenham um papel crucial ao moldar o futuro de seus estudantes e das áreas em que atuam, aproveitando suas redes globais de ex-alunos influentes. No Brasil, a academia estabeleceu uma parceria com o Design Mundo Afora, iniciativa de Luiza Bomeny, que atua como consultora educacional auxiliando estudantes brasileiros no acesso a oportunidades educacionais na Europa.

"Ter uma escola com credibilidade e atuando há mais de 40 anos no campo do design e da inovação é fundamental para garantir que os alunos estejam preparados para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução", afirma Luiza Bomeny, representante da Domus Academy no Brasil.

Luiza acredita que a criação de novos cursos é essencial para preparar os profissionais para os desafios contemporâneos. "Estamos continuamente atualizando e inovando nosso currículo para garantir que nossos alunos estejam preparados para as demandas do mercado atual e futuro. A introdução dos novos cursos é um reflexo desse compromisso com a excelência e a inovação".

Entre as profissões do futuro, destacam-se áreas como design estratégico, inovação tecnológica e liderança visionária. Luiza Bomeny explica: "Na Domus Academy, estamos buscando formar profissionais que sejam líderes em suas áreas. Por isso, lançamos quatro novos cursos focados nesses segmentos: Design Future, Design for Complexity, Leadership by Design e Designing AI Connected Ecosystem. Esses programas foram cuidadosamente desenvolvidos para equipar os estudantes com habilidades práticas e teóricas essenciais para prosperar em um ambiente profissional dinâmico e em constante evolução".

O uso de novas metodologias com experiências práticas também tem se tornado um diferencial na formação dos alunos. "Acreditamos que quanto maior a vivência, mais experiência nossos alunos irão adquirir. Por isso, a abordagem educacional da Domus Academy é baseada no princípio de 'Learn by Doing' (aprender fazendo). Através de parcerias com marcas globais como Moncler, Technogym, PepsiCo, Bvlgari, IBM, Salvatore Ferragamo, Google e Ducati, os alunos participam de projetos inovadores que proporcionam experiências práticas e valiosas conexões com a indústria".

"Apoiar estudantes brasileiros a alcançar seus objetivos educacionais na Europa é uma forma de abrir portas para experiências transformadoras e oportunidades únicas que podem moldar carreiras de maneira significativa", afirma Luiza Bomeny, fundadora do Design Mundo Afora e representante oficial da Domus Academy no Brasil.

Sobre a Domus Academy

Reconhecida por sua educação pós-graduação e pesquisa, a Domus Academy recebeu prêmios como o Prêmio Compasso d’Oro e é conhecida por suas colaborações com empresas globais. Oferecendo cursos em design, experiência, negócios e moda, a instituição possui abordagem prática de aprendizado e workshops interdisciplinares.

https://www.domusacademy.com