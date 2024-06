Programa de Valorização: Governo do Estado aporta recurso para Hospital de Massaranduba

Foto: Divulgação/SES

Massaranduba comemora um grande avanço na saúde para os moradores do município e do Norte Nordeste. Desde o início deste ano, o Hospital Municipal João Schreiber está recebendo incentivo fixo para atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado em dezembro de 2023 pelo Governo do Estado.

A unidade faz parte dos novos hospitais que começaram a receber um incentivo fixo de R$ 50 mil mensais desde o início deste ano. Isso foi possível com a ampliação dos requisitos que constavam na política hospitalar anterior. O Hospital Municipal João Schreiber já atendia pelo SUS.

No âmbito estadual, o Programa de Valorização dos Hospitais possui a adesão de 147 unidades que terão seus serviços valorizados. Para esses hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) aportará um montante de R$ 666,3 milhões em incentivos fixos neste ano, um aumento de 65% com relação à política hospitalar em 2023, quando foram repassados R$404 milhões.

Cirurgias eletivas

Além do Programa de Valorização dos Hospitais, também houve reajuste nos valores para a realização de cirurgias eletivas com a Tabela Catarinense, que pagará até 12 vezes o valor de referência da Tabela SUS. O Hospital João Schreiber pactuou com a SES a realização de 303 cirurgias de média complexidade. O montante repassado pelo Governo do Estado poderá chegar a R$379,5 mil mensal.

“Os novos valores vão impulsionar a realização das cirurgias de todos os catarinenses, principalmente as ortopédicas e urológicas que possuem maior demanda. Os hospitais receberão os recursos corrigidos de acordo com os procedimentos realizados. Nosso objetivo é continuar aliviando o sofrimento dos pacientes. Em 2023, aumentamos as cirurgias eletivas e queremos expandir ainda mais em 2024”, garante o secretário Diogo Demarchi.