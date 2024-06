Hospital PIO XII suspende visitas devido ao aumento de casos de gripe influenza

Devido ao aumento de casos da gripe influenza, as visitas ao Hospital PIO XII estão suspensas por tempo indeterminado.

A medida visa proteger pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A equipe solicita a compreensão de todos.

Vacinas contra a Influenza estão disponíveis no posto do Centro!

A equipe da Secretaria da Saúde de Seberi solicita que os munícipes realizem a imunização contra a Influenza por meio da vacinação. As vacinas estão disponíveis no posto do bairro Centro.

Outras medidas de prevenção:

✅ Use máscara em locais públicos, especialmente em ambientes fechados como os postos de saúde.

✅ Lave as mãos com frequência com água e sabão ou use álcool em gel.

✅ Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.

✅ Evite contato próximo com pessoas que apresentem sintomas gripais.

Mantenha-se protegido e proteja as pessoas próximas de você!