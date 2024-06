Teste Proov Predict afere melhores dias para tentar gravidez

O Proov Predict é um teste importado pela LC Plus, empresa especializada em itens para a saúde, que consegue medir através da urina os níveis de hormônio luteinizante (LH), responsável por induzir o amadurecimento dos folículos ovarianos, a ovulação e a produção de progesterona.

O acompanhamento dos níveis de LH é uma informação importante para casais que tentam engravidar. No entanto, um estudo do portal Trocando Fraldas revelou que 55% das brasileiras não sabem identificar seu período fértil e que entre as tentantes, o percentual é de 52%.

A especialista Barbara Jucá, CEO da LC Plus, esclarece que a função do teste é ajudar a determinar os melhores dias para tentar engravidar, informando aos casais sobre o melhor momento para ter relações sexuais. “A diferença do Proov Predict para os outros testes é que ele detecta tanto a fração alfa, quanto a fração beta do LH, o que indica maior sensibilidade de análise”.

Jucá afirma que os testes convencionais encontrados nos mercados apenas informam o pico do LH, o que configura uma janela fértil de até dois dias, pois a ovulação acontece entre 24 a 48 horas após a maior taxa de liberação deste hormônio. “A maior chance de concepção se dá com relação sexual antes do pico, porque os espermatozoides podem viver até durante cinco dias no corpo da mulher. Sendo assim, a possibilidade da concentração dos espermatozoides próximo ao local da ovulação pode aumentar a chance de concepção”, afirma.

A empresária ressalta que, assim, o uso do Proov Predict, somado ao uso de um aplicativo, alerta os casais para tentar engravidar quando o LH começar a subir, o que pode resultar em uma janela fértil de até seis dias, aumentando em três vezes as chances de conceber.

O aplicativo mencionado está disponível para download, por enquanto, apenas na versão americana, mas logo será disponibilizado, também, na versão brasileira, em português.

App ajuda a visualizar pico de LH

Jucá explica que o uso do Proov Predict é feito em conjunto com um aplicativo de celular que possibilita fotografar, quantificar e armazenar informações sobre o período fértil. “A leitura visual do manual consiste em ler o tom da linha apresentada no teste. Quanto mais escura e mais parecida com o controle, mais perto do pico de LH. Quando a linha começa a escurecer, é um sinal para começar a tentar.”

A especialista recomenda que as pacientes mantenham uma rotina diária de testes a partir do quinto dia do ciclo menstrual até que veja a linha do teste comece a escurecer ou que o aplicativo mostre que houve um pico, para obter um controle mais eficaz na identificação do período fértil.

“É importante continuar acompanhando até que o pico seja identificado e volte a declinar, uma vez que a ovulação acontece de 24 a 48h depois do pico”, explica Jucá. “Nós notamos, também, que algumas mulheres estão usando esses testes para evitar gravidez, acompanhando a janela fertil para não precisar tomar pílula”, acrescenta.

Jucá reforça que, para as tentantes, “é interessante acompanhar seus níveis por pelo menos 3 meses para identificar o seu próprio padrão individual. Tem pessoas que descobrem, por exemplo, que ovulam no último período da menstruação, e vendo isso por 3 meses seguidos, fica sabido que foi um padrão e não uma situação atípica”, afirma.

Relações programadas aumentam chances de gravidez

Uma análise de seis estudos diferentes que envolveram a participação de 2.374 mulheres que tentavam engravidar revelou que a chance de gravidez em relações sexuais programadas é de 20 a 28%, número superior às chances de relações espontâneas, com apenas 18%.