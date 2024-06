UTUA cria portal com informações de produtos e serviços

A Be Growth, empresa de mídia programática, desenvolveu um portal com com análises detalhadas de produtos e serviços financeiros oferecidos por bancos e instituições financeiras. Segundo a empresa detentora da marca, o portal UTUA tem como objetivo esclarecer possíveis dúvidas dos usuários, que podem acessar o comparativo de produtos do mercado financeiro do site, o que é relevante para os usuários possam tomar as melhores decisões para sua vida financeira.

Por meio do portal UTUA, é possível realizar filtros conforme preferências, como filtrar por determinado banco, tipo de empréstimo e valores, entre outros elementos. Quando o usuário tem interesse em cartões de crédito, por exemplo, também é possível filtrar por benefícios e renda mínima por adesão.

Bernardo Starling Moss, CEO do UTUA, conta que, por meio do portal, o usuário pode tomar uma decisão informada: “Usuários podem comparar características, condições, benefícios e desvantagens dos serviços indicados, permitindo uma escolha mais informada e adequada às suas necessidades.”

Segundo Moss, o portal é uma plataforma on-line que visa, ativamente, diminuir dúvidas e incertezas. Neste espaço são oferecidas “informações detalhadas, confiáveis e com análises de serviços, que ajudam a esclarecer questões comuns, além de capacitar os usuários a tomarem ações mais direcionadas e orientadas”. A plataforma, afirma ele, visa fornecer informações “completas e precisas”, pois a companhia acredita que isso ajuda a construir confiança entre o usuário e a empresa, além de ajudar a demonstrar que o empreendimento busca agir de forma transparente e confiável.

Além disso, prossegue, a iniciativa busca promover o aumento da satisfação do cliente: “Quando os usuários têm acesso a todas as informações de que precisam, sua satisfação tende a aumentar, contribuindo para uma interação mais positiva com os serviços/produtos indicados.”

Para ele, um site com boas informações pode transformar visitantes ocasionais em usuários frequentes, “pois eles saberão onde encontrar informações confiáveis sobre os produtos de interesse”. Em linhas gerais, explica Moss, “oferecer informações detalhadas no site é uma estratégia que beneficia tanto os usuários quanto a empresa, promovendo uma interação mais informada e satisfatória com os serviços/produtos recomendados”.

Neste sentido, uma pesquisa sobre como os brasileiros lidam com educação financeira, realizada pela fintech Onze e divulgada pelo portal E-Investidor, indicou que 47% dos brasileiros não conseguem organizar o próprio orçamento. O levantamento também apontou que 59% dos entrevistados não sabem como fazê-lo e outros 29% já desistiram, após tentativas infrutíferas realizadas anteriormente.

Para mais informações, basta acessar: https://utua.com.br/