RS registra mais seis óbitos por dengue e chega a 253 mortes em 2024

O Boletim do Painel da Dengue da Secretaria Estadual de Saúde (SES), com números atualizados nesta quarta-feira (19/6), registrou seis novos óbitos no Rio Grande do Sul, totalizando 253 em 2024.

Números do RS

Casos Confirmados: 163.087

Casos em investigação: 18.566

Óbitos: 253

Municípios com mais casos de dengue:

Santa Rosa: 14.542

Novo Hamburgo: 13.717

São Leopoldo: 12.819

Campo Bom: 4.652

Três Passos: 4.584

Municípios com mais óbitos:

São Leopoldo (22), Santa Rosa (21), Novo Hamburgo (20), Canoas (15) e Santa Maria (11).

469 municípios já registraram infestação no estado.