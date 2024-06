Tattoo Week Online inclui três novas categorias na disputa

A Tattoo Week Online acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho, das 11h00 às 21h00, com transmissão pelo canal oficial do evento no YouTube e Facebook, a partir de um estúdio montado em São Caetano do Sul para o mundo. Nesta edição, será realizada a inclusão de três novas categorias “Geométrico”, “Revelação” e “From Hell”, originária a partir do gênero terror ou horror, encontrado na literatura e no cinema, que encontra cada vez mais espaço dentro do universo da tatuagem.

O objetivo dos organizadores é realizar um evento efetivamente democrático, que possa trazer a participação de todos os tatuadores ao concurso de tattoo e piercing bem como ampliar a participação de homens e mulheres ao concurso de Miss e Mister Tattoo Week e ainda propiciar que o público possa acompanhar de qualquer parte do mundo. Tatuadores poderão enviar seus trabalhos de qualquer região via foto ou vídeo por meio de um link da inscrição. Apenas a categoria “Melhor do evento”, de tema livre, deve ser iniciada e finalizada dentro do evento. Os artistas precisam inscrever-se nos canais da Tattoo Week.

A Tattoo Week Online nasceu no período da pandemia e em sua primeira edição alcançou 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo, o que surpreendeu os próprios organizadores. “Percebemos o quanto é importante esse evento via internet para democratizar o acesso e a participação de artistas e públicos e decidimos prosseguir mesmo com o fim da pandemia”, destaca Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week.

Concurso de Miss e Mister Tattoo Week Online

A partir da primeira semana de julho, serão definidos os 22 finalistas que irão concorrer como Miss e Mister Tattoo Week Online. Os candidatos serão julgados ao vivo por uma equipe de jurados, no sábado, segundo dia do evento.

No total, 200 participantes disputaram o título – 12 mulheres e 10 homens – e marcaram a despedida dos vencedores de 2023, Fernanda Beckert, body piercer, gaúcha da cidade de Santo Ângelo e Rafael Serious, tatuador de Siqueira Campos, no Paraná.

Os vencedores da noite receberão, além da coroa, troféu e faixa de Miss e Mister, a responsabilidade de carregar consigo o título de homem e mulher mais empoderados e tatuados do Brasil.

Os critérios avaliados desta 4ª edição incluem o corpo tatuado com qualidade e harmonia, postura, talento pessoal e profissional. Os jurados avaliam ainda estilo, atitude, personalidade e relação com a arte.

O concurso permite a participação de pessoas trans, valorizando a inclusão e a diversidade e o rompimento de padrões. ”Acreditamos que a evolução dos critérios, como deixar de pedir as medidas do corpo e a altura das jovens, permitir a participação de homens e mulheres trans estão entre os mais importantes. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada, além de quebrar estereótipos de que uma pessoa trans, por exemplo, não pode vir a se tornar Miss ou Mister”, enfatiza a diretora executiva do evento, Esther Gawendo.

A arte tattoo e o mercado

A Tattoo Week é o maior evento de arte na pele do mundo. Objetiva divulgar a arte da tatuagem e do piercing, promover intercâmbio entre artistas de todo mundo, oferecer atualização através de workshops, apresentar os últimos lançamentos do mercado tattoo e propiciar a interação do público amante de tatuagem com os artistas.

O mercado da tatuagem é o setor da economia que mais cresce no país apesar da crise. Dados da Associação Nacional de Tatuadores (Tattoo do Bem) indicam que o segmento cresce 25% ao ano no Brasil.

Concurso de tatuagem em 29 categorias

O ponto alto e tradicional da Tattoo Week On-line é o concurso de tatuagem em 29 estilos, aberto a tatuadores do Brasil inteiro e do exterior. O concurso inclui ainda os melhores piercings.

A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos e a banca de jurados é composta pelos mais conceituados profissionais do mercado. Nesta 4ª edição, teremos a inclusão de três novas categorias na disputa: “Geométrico”, “Revelação” e “From Hell”.

Na sexta, 19 de julho, concorrem as categorias Série Desenho PB; Série Desenho Colorido; Costas; Fechamento; Biomecânico/Orgânico; Tribal/Neo-tribal; Oriental; Aquarela e Old School/Tradicional Europeu e Piercing Melhor Procedimento. No sábado, 20 de julho, é a vez dos estilos Visagismo; Comics/Anime; Pontilhismo; Geométrico; Blackwork; Lettering/Caligrafia; New School; Whipshading; Colorido; Preto e Cinza e Temas Brasileiros. E no domingo, 21 de julho, competem as categorias Revelação; Fineline; From Hell; Neotradicional; Fusion; Portrait; Realismo e Melhor do Evento.

Somam 600 artistas inscritos, de 147 cidades brasileiras e cinco países (USA, Austrália, Portugal, Espanha e Canadá). São mais de 100 inscritos que a última edição online.

O julgamento será feito por juízes independentes, tanto presenciais na sede da Tattoo Week quanto online. Eles avaliarão os seguintes critérios: impacto inicial da primeira visualização, composição, legibilidade, contraste, colocação no corpo, linha de trabalho, sombreamento e mistura de cores, saturação, durabilidade e originalidade/criatividade.

Durante os dias do evento, serão oferecidos cursos aos participantes pelos próprios jurados das categorias, que envolvem diversas técnicas de estilos de tatuagem, além de processo criativo, atendimento ao cliente, entre outros. Diversas entrevistas com médicos e artistas plásticos também farão parte da programação.

Tattoo Week SP acontece em novembro

Segundo Enio Conte, presidente da Tattoo Week e idealizador do projeto, o evento on-line oferece a possibilidade de um amplo intercâmbio mundial. “Queremos ampliar a visibilidade da arte na pele, quebrando as barreiras da distância. Mas nosso evento presencial também acontece e já está marcado para 15, 16 e 17 de novembro no Expo Center Norte”, informa.

Serviço

4ª Tattoo Week On-line

Dias 19, 20 e 21 de julho (sexta, sábado e domingo)

Das 11h00 às 21h00

YouTube: https://www.youtube.com/@TattooWeekoficial e Facebook: https://www.facebook.com/tattooweek