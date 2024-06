Neo Química Arena diminui o tempo de espera das filas

Filas demoradas já não são mais um problema para o público do grande espaço, graças a tecnologia de venda implementada no setor alimentício.

Quem pensa que visitar a Neo Química Arena em dias de jogos é sinônimo de espera em fila e demora no atendimento, vive no passado. A verdade é que, após a instalação dos mais de 200 totens de autoatendimento pela AR Foods, empresa administradora do setor alimentício local, é possível que um torcedor tenha o seu lanche em mãos em apenas alguns segundos.

Isso significa, consequentemente, que aquelas longas filas agora são história, pois graças a tecnologia implementada e os investimentos na qualificação dos profissionais e na logística de compra e venda, a Neo Química Arena consegue vender mais de 30 mil tickets de consumo por jogo.

Esta nova realidade é um avanço que gera benefícios não apenas para os colaboradores com vínculos diretos que trabalham na arena, como também para os vendedores ambulantes que trabalham com o mesmo sistema e estão espalhados pelo local.

Responsável por perceber a necessidade e implementar toda essa solução tecnológica, a AR Foods conta com 6 setores de alimentação espalhados pela Neo Química Arena. Além dos 200 totens já existentes, planeja a instalação de mais 120 equipamentos, agora híbridos, o que significa que uma só máquina poderá efetuar vendas de todas as lojas instaladas na arena, aumentando ainda mais as opções de escolha do público, e por consequência, as chances deste efetuar o seu consumo no local.

"Com os 200 totens já conseguimos atender mais de 25% do público presente nos jogos, antes não chegava a 15%. Agora, com a instalação destes novos, a previsão é que este número cresça ainda mais", confirmou Ronaldo Anitelli, CEO da AR Foods.

Todo o trabalho de vendas é executado pela empresa PDVS Vendas & Pagamentos, que levou a tecnologia a uma ideia de crescimento que já existia por parte da AR Foods, a união destes esforços está trazendo à Neo Química Arena um contexto diferente de tudo que se vê e começa a ser seguida por diversas outras arenas.