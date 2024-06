Com investimento do Governo do Estado, construção da nova torre avança no Hospital São Vicente de Mafra

Foto: Divulgação / SES

A construção da nova torre no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, na região do Planalto Norte do estado, está em pleno andamento. As equipes estão concentradas na montagem das ferragens e na instalação do segundo pavimento. Com um investimento de R$ 79,7 milhões, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o novo espaço dobrará a capacidade de atendimento à população. A obra começou em janeiro deste ano.

O coordenador-geral da unidade, Dário Clair Staczuk, ressaltou que a obra será um marco histórico para a cidade, o Planalto Norte e para Santa Catarina. “Com 15 mil metros quadrados em 11 pavimentos, a nova torre abrigará 120 leitos, incluindo 20 de UTI, um novo centro cirúrgico e heliponto. Além disso, a nova estrutura contribuirá significativamente para a geração de empregos, com a disponibilização de cerca de mil vagas de trabalho, sendo de relevante impacto social e econômico para a região”, afirma.

O Hospital São Vicente de Paulo é referência regional nos atendimentos eletivos e de urgência e emergência de média e alta complexidade para 13 municípios do Planalto Norte e mais cinco municípios do Nordeste de Santa Catarina. Cerca de 85% dos atendimentos na unidade são feitos através do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a nova torre, a capacidade de internações clínicas e cirúrgicas passará de 7,5 mil para 15 mil por ano.

A nova torre contará com 11 pavimentos e uma área construída de 14,8 mil metros quadrados, aumentando a capacidade do hospital com 120 novos leitos de internação, sendo 100 leitos clínicos e cirúrgicos, além de 20 leitos de UTI geral para adultos. A estrutura oferecerá também 12 salas de cirurgia, 16 leitos de recuperação pós-anestésica, um Centro de Esterilização de Materiais e um Heliponto no pavimento superior da torre para agilizar a captação de órgãos e transporte aéreo de pacientes graves.