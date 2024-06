Chegada do inverno reforça necessidade de vacinação contra gripe e covid-19

O início do inverno na quinta-feira (20/6) reforça a necessidade de ampliação dos cuidados com a saúde. A disseminação de vírus respiratórios é favorecida nesta época do ano em razão das temperaturas mais baixas. Por isso, a Secretaria da Saúde (SES) recomenda a vacinação contra a gripe (influenza) e a covid-19, assim como o reforço nas medidas preventivas.

Hábitos relacionados ao frio, como a maior permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, facilitam a circulação de microrganismos, principalmente vírus respiratórios. Para combater a disseminação, a vacinação contra a influenza e a covid-19 está disponível em todos os municípios do Estado.

Contra a gripe, podem se vacinar todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A campanha anual contra a doença começou em março para os grupos prioritários, e foi aberta para a população em geral em maio. A vacina permanece disponível nas unidades de saúde.

No mês passado, o Rio Grande do Sul também recebeu o primeiro lote da vacina atualizada contra o coronavírus. O público-alvo são crianças de seis meses a menores de cinco anos. Adultos dos grupos prioritários também estão contemplados – como pessoas acima dos 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades.

Aumento da gripe em 2024

O Rio Grande do Sul apresenta um aumento nos casos de gripe neste ano. Dados atualizados até 18 de junho registram 1.140 hospitalizações por influenza, enquanto no mesmo período do ano passado foram 899. Há uma pequena queda de óbitos, de 116 para 107 – mas os dados de 2024 são ainda parciais e podem aumentar, já que o registro nem sempre é feito em tempo oportuno.

Em relação à covid-19, a frequência de hospitalizações apresentou uma redução em 2024, considerando o mesmo período de 2023. Foram 2.114 no ano passado e 1.192 em 2024. Quanto aos óbitos, o número chegou a 525 em 2023 e a 275, até o momento, neste ano.

O monitoramento dos dados pode ser acompanhado em uma nova ferramenta implantada pela Vigilância Epidemiológica do Estado. O painel fornece informações atualizadas periodicamente (às terças-feiras e sextas-feiras) sobre as internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Sintomas e transmissão

Os sintomas mais presentes nas infecções respiratórias (caso da gripe e da covid-19) são febre, tosse, calafrios, dor de garganta, coriza e dor de cabeça. A qualquer sinal de agravamento, deve-se procurar atendimento.

Além da vacinação, outras medidas preventivas também podem ajudar a diminuir a transmissão de vírus respiratórios, que acontece de forma mais comum de pessoa a pessoa, por meio de gotículas do indivíduo contaminado ao falar, espirrar ou tossir. Por isso a ventilação dos ambientes e o cuidado com pessoas sintomáticas contribuem para reduzir a contaminação.

10 medidas de prevenção para evitar doenças respiratórias

Lave as mãos com frequência e evite tocar nos olhos, no nariz e na boca, evitando a contaminação Mantenha a vacinação em dia Tenha uma dieta saudável e equilibrada, consumindo alimentos sazonais e quentes Hidrate-se bebendo bastante água. Certifique-se de ter um sono adequado para manter seu sistema imunológico forte. Exercite-se regularmente para ajudar a manter a saúde física e mental. Vista-se adequadamente, com roupas quentes para se proteger do frio. Abra as janelas sempre que possível para renovar o ar em ambientes fechados. Evite contato próximo com pessoas doentes e locais com aglomeração. Se apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória, use máscara e procure atendimento de saúde.