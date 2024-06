Startup quer levar energia solar ao pequeno varejo

A Performa Energy, uma startup originada da Performa Brasil, foi selecionada para participar do Energy Summit 2024, um dos maiores eventos mundiais voltados para energia, empreendedorismo e inovação. O evento, que ocorre até 19 de junho no Rio de Janeiro, tem a curadoria da MIT Technology Review, reunindo empresas e startups de ponta para discutir e apresentar as últimas inovações no setor de energia. No evento, a Performa Energy estará presente no espaço dedicado às startups, onde apresentará suas soluções inovadoras para o mercado de energia, com foco no pequeno varejo em cidades do interior. O objetivo da startup é construir ruas de comércios verdes nas pequenas cidades, além de conscientizar os pequenos empresários do impacto menor que podem gerar no meio ambiente usando a energia solar

A empresa quer conectar a indústria solar às micro e pequenas empresas de comércio e serviços, por meio de uma metodologia de porta-a-porta e geolocalização, que permite um atendimento geográfico preciso e um relacionamento estreito com pequenos empreendedores. Entre os cases de sucesso da Performa Energy está a parceria com a EDP Brasil, uma das maiores multinacionais de Portugal e uma das principais empresas de energia no Brasil. Juntas, as empresas já instituíram um projeto piloto no litoral de São Paulo.

“A participação no Energy Summit 2024 representa um marco importante na trajetória da startup, consolidando nossa posição em soluções que buscam inovar no mercado de energia solar. Temos um foco em sustentabilidade, procurando dar acesso à energia limpa para os pequenos negócios", diz o CEO da startup, Pedro Melo.

Mais informações sobre o Energy Summit 2024 podem ser encontradas no site do evento. E é possível saber mais sobre a startup Performa Energy no site da empresa.