Com investimento do Estado, Banco de Sangue de Erechim está funcionando em novo endereço

O governo do Estado contribuiu para qualificação das estruturas física e tecnológica do banco investindo R$ 400 mil -Foto: Divulgação Prefeitura de Erechim

Com novos espaços distribuídos em uma área de 750 metros quadrados e com equipamentos de última geração que permitem a ampliação dos serviços, o Banco de Sangue de Erechim está atendendo em novo endereço a partir desta semana. Foram investidosmais de R$ 2 milhões na qualificação das estruturas física e tecnológica, sendo R$ 400 mil destinados pelo governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (SES). Prefeitura, Câmara de Vereadores e parlamentares, via emendas, também destinaram recursos.

O banco de sangue é um serviço hemoterápico contratualizado com a SES para a coleta e produção de hemocomponentes para os hospitais que realizam transfusão de sangue e estão localizados em municípios da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem sede em Erechim. Em 2023, foram 330 doações mensais, em média, e 2.339 transfusões realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais da região utilizando hemocomponentes distribuídos pelo banco de sague.

Também conhecido como Banco de Sangue do Alto Uruguai, o serviço é administrado pela Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim, uma entidade privada, sem fins lucrativos, e detentora de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (Cebas).

A unidade hemoterápica foi constituída em 1988, por um conjunto de entidades representativas da comunidade local. Além da contratualização com a SES, o Banco de Sangue de Erechim mantém parceria com os 32 municípios da Associação de Municípios do Alto Uruguai (Amau), que auxiliam na manutenção financeira da instituição.

Para doar

Para doações de sangue é necessário agendamento presencial ou pelo telefone (54) 3522-5366. O atendimento ocorre de segunda-feira a quinta-feira, das 7h às 11h, e na sexta-feira, das 9h às 11h. Também há atendimento no primeiro sábado de cada mês, das 7h às 11h. O Banco de Sangue de Erechim está localizado agora ao lado a Unidade Municipal de Referência em Saúde (antiga UPA), na rua Vinte de Setembro, bairro Centro.