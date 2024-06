Coronel Bicaco: Hospital Santo Antônio coloca em funcionamento ultrassom adquirido pela administração municipal

O Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco, colocou em funcionamento o novo aparelho de ultrassonografia. O equipamento foi adquirido pela atual Administração Municipal em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) nº 0013000-10.2007.5.04.0641.

Segundo o administrador da instituição hospitalar, Delmar Albuquerque, o aparelho está em um espaço planejado e em conformidade com as normas vigentes, possuindo ambiente de espera, sala de exames e banheiro.

O agendamento de exames é realizado na Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A meta inicial é terminar com a demanda reprimida no município e atender os casos de emergência. Em relação às gestantes, as equipes das ESFs irão elaborar um cronograma especial de atendimentos.

Para o secretário municipal da Saúde, Fernando Knop, a disponibilidade do equipamento em Coronel Bicaco vai representar uma significativa economia aos cofres da prefeitura. — Tínhamos veículos transportando pacientes quase que diariamente para exames de ultrassom em outros municípios. Agora esses valores poderão ser reinvestidos na melhoria de outros serviços — afirmou.

O prefeito Jurandir da Silva explicou que a aquisição do ultrassom e do raio-X, assim como as melhorias nos mobiliários e infraestrutura do Hospital Santo Antônio de Pádua, são resultados do Termo de Ajuste de Conduta firmado entre município e Ministério Público do Trabalho (MPT). — A saúde e o bem-estar da população são prioridades. Prova disso é que no ano passado a atual gestão investiu quase 25% do orçamento em saúde — enfatizou.

Ainda no âmbito do TAC, a Administração Municipal adquiriu um equipamento de raio-X. O projeto para instalação do aparelho no Hospital Santo Antônio de Pádua está sob análise dos órgãos competentes.