Setor financeiro investe bilhões em compliance em 2024

O ano de 2024 está sendo marcado por um grande investimento no setor financeiro brasileiro, com um montante de R$ 47,4 bilhões direcionados para diversas áreas. Essa quantia será destinada a aprimorar dados, compliance, segurança e a experiência do cliente, refletindo a importância no mercado financeiro. A modernização dos sistemas de dados permitirá uma gestão mais eficiente e segura das informações, enquanto os avanços em compliance garantirão que as operações estejam sempre alinhadas com as regulamentações vigentes.

Essa iniciativa é impulsionada por 113 bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos), destacando a união e a preocupação do setor em combater crimes financeiros e fortalecer a confiabilidade das instituições. O compromisso em melhorar a segurança e a experiência do cliente é um reflexo da necessidade de adaptação às novas exigências do mercado e da sociedade.





O que o compliance abrange?

Compliance vai além de seguir as regras. É um compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade, abrangendo toda a organização a longo prazo. Ao implementar um programa de compliance, a empresa assume algumas responsabilidades essenciais:

Gestão de riscos : atua contra perigos como fraudes, corrupção, sanções legais e danos à reputação, identificando e analisando os riscos.

: atua contra perigos como fraudes, corrupção, sanções legais e danos à reputação, identificando e analisando os riscos. Cumprimento de obrigações legais : garante que a organização esteja em dia com todas as suas obrigações legais, sejam elas fiscais, trabalhistas, ambientais ou de qualquer outra natureza.

: garante que a organização esteja em dia com todas as suas obrigações legais, sejam elas fiscais, trabalhistas, ambientais ou de qualquer outra natureza. Prevenção de ações antiéticas : promove uma cultura de ética e integridade em toda a organização, desde a alta gerência até os colaboradores da base.

: promove uma cultura de ética e integridade em toda a organização, desde a alta gerência até os colaboradores da base. Combate à corrupção : estabelece práticas que previnem e detectam qualquer tipo de prática corrupta.

: estabelece práticas que previnem e detectam qualquer tipo de prática corrupta. Cumprimento de normas internas : assegura que todas as normas e procedimentos internos sejam cumpridos rigorosamente, incluindo políticas de saúde e segurança até regras de conduta e uso de recursos.

: assegura que todas as normas e procedimentos internos sejam cumpridos rigorosamente, incluindo políticas de saúde e segurança até regras de conduta e uso de recursos. Transparência: garante que todos os processos da empresa, tanto internos quanto externos, sejam realizados de forma transparente e aberta.

A necessidade crescente de ações de compliance contra crimes financeiros é um dos principais motivos para esse investimento bilionário. Em 2023, os custos de compliance na América Latina, incluindo o Brasil, aumentaram 97%, alcançando US$15 bilhões, segundo um estudo da Lexis Nexis Risk Solutions. No último ano, R$39,9 milhões foram destinados à capacitação de 226,4 mil profissionais de tecnologia, um aumento de 139% em relação a 2022, demonstrando o compromisso do setor em se atualizar e combater novas ameaças cibernéticas.

Os investimentos também visam aprimorar a experiência do cliente, utilizando a tecnologia para oferecer serviços eficientes e seguros. “Ao assumir essas responsabilidades, o compliance se torna um investimento estratégico para as empresas, principalmente o setor financeiro, comprometido com a ética e o crescimento responsável empresarial”, comenta a presidente e cofundadora da tuvis, startup brasileira-israelense especializada em sistemas de segurança cibernética e compliance para aplicativos de mensageria, Deborah Palacios Wanzo.

A solução da tuvis é hoje uma aliada de grandes empresas mundialmente para prevenir vazamento de dados sensíveis e garantir o uso de aplicativos de comunicação como o WhatsApp dentro das instituições financeiras de maneira segura.

O estudo da Forrester Consulting, realizado com 268 instituições financeiras na América Latina, revela que 39% dos entrevistados identificam as crescentes exigências relacionadas a crimes financeiros e as expectativas regulatórias como os principais motivos do aumento dos custos de compliance. Diante desse cenário, o investimento em dados, segurança e experiência do cliente fazem parte das práticas diárias do setor financeiro brasiliero, que visa constantemente aprimorar a segurança e compliance dentro das organizações. “As instituições que se destacarem nesse quesito, futuramente, serão as que conquistaram a confiança dos clientes e se posicionam como líderes no mercado atual”, finaliza Deborah.