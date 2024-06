Brasil debate avanços no tratamento e suporte ao paciente oncológico

Enquanto dados alarmantes mostram o câncer como a segunda principal causa de morte em todo o mundo, o Brasil se une para enfrentar essa epidemia de frente. A realização do XIII Fórum Nacional sobre Câncer – Avanços no tratamento, tecnologia e suporte ao paciente oncológico é um passo significativo nessa direção. Promovido pelo Programa Ação Responsável - Ciclo Saúde, o evento movimenta Brasília, no dia 4 de julho, com a participação de profissionais de saúde, especialistas, representantes do governo e formadores de opinião, para uma discussão focada em soluções. O objetivo é disseminar informações sobre as recentes descobertas científicas e avanços clínicos e terapêuticos no tratamento dos diversos tipos de câncer, visando melhorar o cuidado oncológico no Brasil. Interessados em participar do evento podem se inscrever gratuitamente pelo site www.acaoresponsavel.org.br. As vagas são limitadas.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertam que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, com projeções alarmantes, que indicam um aumento de quase 47% nos casos até 2040. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 704 mil novos casos da doença anualmente de 2023 a 2025. Nesse contexto, o XIII Fórum Nacional sobre Câncer emerge como um evento crucial para discutir e propor soluções para melhorar o cenário do câncer no Brasil.

Política Nacional, em vigor

Entre os temas do evento, destaca-se a implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, instituídos pela Lei 14.758 de 19 de dezembro de 2023. Essas iniciativas, que entraram em vigor neste mês junho, são vistas como um avanço significativo no tratamento dos pacientes oncológicos. A nova legislação busca diminuir a incidência de câncer, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir a mortalidade e garantir acesso ao cuidado integral a todos os pacientes.

Para enriquecer as discussões, o evento contará com a presença de formadores de opinião e tomadores de decisão dos diversos segmentos sociais, incluindo governos, setor privado, profissionais de saúde, mídias impressas, instituições nacionais e internacionais, setor acadêmico e terceiro setor.

A promoção do XIII Fórum Nacional sobre Câncer é alinhada ao Plano Plurianual (PPA 2024-2027), aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, entre outras políticas setoriais, e conta apoio do Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, OPAS, OMS, PNUD e a Agência Íntegra Brasil.

Serviço: XIII Fórum Nacional sobre Câncer - Avanços no tratamento, tecnologia e suporte ao paciente oncológico

Data: 4 de julho, quinta-feira, das 9 às 14h

Local: Senado Federal – Interlegis - Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, Via N2 Asa Norte, Brasília/DF

Inscrições gratuitas: www.acaoresponsavel.org.br