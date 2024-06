RecargaPay lança cartão de crédito com 1,5% de cashback

O app de pagamentos RecargaPay anunciou o lançamento de mais um produto, o Cartão de Crédito com Limite Garantido RecargaPay. A novidade foi pensada para oferecer uma dinâmica "Ganha Ganha", na qual todas as funcionalidades disponíveis geram vantagens ao cliente: ele ganha o maior cashback da categoria em todas as compras e ganha bônus diário equivalente a 106% do CDI desde o primeiro dia em cima do limite que ele próprio pode construir.

O cartão oferece cashback de 1,5% em todas as compras e, com um modelo de limite garantido, permite que o cliente controle o seu limite. Dessa forma, é ele quem escolhe o valor que será colocado no cartão virtual e quanto poderá gastar. Além de garantir sua organização financeira, o valor reservado cresce o equivalente a 106% do CDI, ou seja, assim como o saldo da carteira digital, o limite também recebe o bônus diário. A novidade já está disponível para todos os clientes do app gratuitamente e sem a necessidade de análise. Com bandeira Mastercard, ele pode ser usado para qualquer tipo de compra, inclusive com parcelamento. O lançamento chega para complementar o portfólio de pagamentos da RecargaPay e visa ajudar os brasileiros a alcançar seus objetivos financeiros.

"Queremos desafiar a noção de que o cartão de crédito representa um gasto. Aqui na RecargaPay convidamos nossos clientes a fazer boas escolhas e ganhar também com o cartão "Ganha Ganha", com o cashback em todas as compras e o bônus diário no limite", revela Rodrigo Teijeiro, Founder e CEO da RecargaPay.

“A criação do cartão "Ganha Ganha" é um passo natural para o nosso negócio e um pedido de nossos clientes. Estamos animados em oferecer o cartão com os melhores benefícios da categoria e que gera um ciclo de ganhos sem nenhuma anuidade, pois acreditamos que todos devem ter acesso ao cartão de crédito. É muito conveniente. Queremos convidar nossos clientes a repensar seus pagamentos para encontrar soluções que façam mais sentido para seus objetivos financeiros. Com o nosso cartão virtual, além de ganhar um controle maior sobre o seu limite, ele ganha 1,5% de cashback em todas as compras e um bônus diário equivalente a 106% do CDI já no primeiro dia,” complementa Teijeiro.

O executivo explica ainda que a empresa está sempre trabalhando para levar soluções práticas e que deem autonomia para os brasileiros realizarem seus pagamentos da forma que preferirem. O lançamento fortalece a vertical de crédito do app: “as pessoas têm diferentes demandas de pagamentos, e queremos que os clientes repensem a maneira de pagar contas, até encontrar o que se encaixa melhor no seu bolso. Pretendemos agregar cada vez mais benefícios ao cartão e tornar o nosso ecossistema ainda mais integrado e atraente”, comenta Teijeiro.

Testado e aprovado dentro de casa

O cartão "Ganha Ganha" com Limite Garantido passou por um período de testes com os próprios colaboradores da RecargaPay. "Nós lançamos o cartão exclusivamente para nossos colaboradores, que nos enviaram uma série de sugestões, ajustes e melhorias que já foram incorporadas ao lançamento oficial para o mercado. Sempre há um cuidado muito grande nas inovações que apresentamos, e as avaliações de nossos clientes, como por exemplo as 4.8 estrelas no Google Play, mostram como a RecargaPay sabe criar a melhor experiência aos usuários. É essa experiência que criamos também para o cartão de crédito", completa Teijeiro.