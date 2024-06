Clínica Fares com receita do dia envia 1 tonelada ao RS

Com o intuito de prestar auxílio imediato e eficaz às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, a Clínica Fares decidiu converter 50% da receita obtida em um dia inteiro de atendimentos em doações para ajuda humanitária. A iniciativa faz parte das ações solidárias que a instituição sempre promove, direcionando esforços para apoio das vidas afetadas pela tragédia climática.

Empresas de diversos setores têm se mobilizado para prestar apoio às vítimas. De acordo com um artigo da Exame, companhias do setor aéreo, varejistas e instituições financeiras estão liderando ações de socorro para amenizar os impactos das inundações na região

Adiel Fares reforça que, além da ajuda emergencial, a ação visa estimular outras organizações a se engajarem em causas sociais. "Espero que essa ação inspire outros empresários a também contribuírem de alguma forma com as famílias atingidas," declarou ele. A receita arrecada foi destinada à compra de cestas básicas que chegaram a pesar 1 tonelada.

Não é a primeira vez que o Grupo Fares demonstra seu compromisso social. A clínica, que tem uma longa trajetória de ações comunitárias, já havia contribuído para campanhas de doação de sangue e mutirões de atendimento gratuito em regiões carentes. A atual situação no Rio Grande do Sul, no entanto, exige uma mobilização maior e mais urgente.

“As recentes enchentes no Rio Grande do Sul provocaram uma devastação imensa, deixando inúmeras famílias desabrigadas e carecendo de suporte básico. Nosso intuito é contribuir significativamente para aliviar o sofrimento dessas pessoas,” afirmou Adiel Fares, Ceo da clínica, destacando a importância da solidariedade em tempos de crise.

Empresas do setor privado têm implementado diversas formas de ajuda, incluindo doações em dinheiro, transporte de mantimentos, vaquinhas virtuais, congelamento de preços no varejo e condições para renegociar dívidas. Segundo uma reportagem da CNN, companhias aéreas como Azul e Gol estão concentrando esforços para coletar e transportar doações para o estado.

A campanha da Clínica Fares não se limita apenas ao recolhimento de doações, mas inclui também a logística para a entrega dos itens às áreas mais necessitadas. A coordenação com outras iniciativas do setor privado e a Defesa Civil do estado visa garantir que a ajuda chegue de maneira rápida e eficiente.

Fares finaliza com uma mensagem de esperança: “Neste momento crítico, cada contribuição, por menor que seja, faz uma grande diferença. Convidamos todos a se unirem a nós nessa missão de reconstruir as vidas afetadas pelas enchentes.” A previsão é que os recursos arrecadados e os donativos cheguem ao destino nos próximos dias, trazendo alívio e esperança para muitas famílias.