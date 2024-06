Evento de Relações com Investidores terá painel sobre inteligência artificial

O quinto painel do 25º Encontro Internacional de RI e Mercado de Capitais debaterá "Inteligência Artificial aplicada à Área de RI - Status Atual e Perspectivas", no dia 25 de junho de 2024, das 11:00 às 12:30, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, em São Paulo (SP).

Fernanda Montorfano, Sócia do escritório Cescon Barrieu Advogados, será a moderadora do painel, que terá como debatedores: Diego Barreto, CEO do iFood; e Jéssica Regina, Fundadora da Financ.ia.

Promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), a 25ª edição do Encontro de RI e Mercado de Capitais ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho de 2024.

O evento tratará de temas como: "Digital Verde - Aspectos regulatórios e não regulatórios: o que as empresas podem esperar"; apresentação da Pesquisa Deloitte IBRI "O protagonismo estratégico do RI: como a Comunicação, as novas regulações de ESG e a Inteligência Artificial podem influenciar o valor das empresas"; "As novas fronteiras da Análise de Mercado - Sell side e buy side - evolução"; "Perspectivas do Mercado de Capitais brasileiro - visão de equity e dívida"; "Mudanças Contábeis - S1 e S2 - regras IFRS a serem adotadas"; "Inteligência Artificial aplicada à Área de RI - Status Atual e Perspectivas"; e "O que significa ter um Conselho e Diretoria diversa? Como o RI deve se posicionar em relação ao tema?".

O 25º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brasil, Bolsa, Balcão (B3); Banco do Brasil: blendOn; Bradesco; BTG Pactual; Cescon Barrieu Advogados; Closir; Deloitte; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets - Printer; MZ; Petrobras; Report; S&P Global Market Intelligence; Sumaq; TheMediaGroup; VALE; e Valor Econômico.

Além disso, há o apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP); Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); CFA Society Brazil; Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP); Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP); Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP).

