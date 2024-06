Empresa facilita compra de passagens aéreas promocionais

Image by vecstock on Freepik

De acordo com um estudo realizado pela Kantar Worldpanel, cerca de 80% dos brasileiros afirmam que compraram itens por identificarem uma promoção. De olho nesta característica do consumidor, a Resgate Milhas, empresa brasileira que atua com passagens aéreas, pacotes de viagens e hotéis, busca, justamente, oferecer a seus clientes descontos atrativos.

A demanda inicial pelos serviços da empresa se deu a partir da rede de contatos do fundador Daniel Vivone, entusiasta do assunto e viajante frequente. De acordo com o empresário, ao comercializar entre conhecidos e amigos, ele vislumbrou um mercado a ser explorado, podendo alcançar um negócio que fosse muito além de seu círculo social.

De acordo com os dados compartilhados por Vivone, a empresa recebeu, apenas no primeiro trimestre de 2024, mais de 5 mil cotações de passagens, concretizou pelo menos mil trechos ao redor do mundo para seus clientes apenas neste período.

Trata-se, de fato, de um mercado de grande potencial. O mês de abril, por exemplo, registrou a maior atividade aérea do ano, com 237.653 movimentos, como indicam os dados do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), compartilhados pelo Instituto Brasileiro de Aviação. No mês analisado, foram registrados 8.745 movimentos a mais do que o mês de março - um crescimento de 5,9% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Além disso, o levantamento revelou que os movimentos aéreos da Aviação Comercial Nacional chegaram a 128.093 registros em 30 dias, uma expansão de 4,5%, conforme informações do Relatório Comparativo de 100 aeródromos do CGNA (Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea).

“Nesse panorama, o mercado de milhas aéreas e passagens oferece acessibilidade financeira, flexibilidade nas viagens e incentiva a fidelidade dos clientes”, afirma Vivone. “Além disso, esse segmento promove a competição entre as empresas, cria oportunidades de negócios e impulsiona o desenvolvimento do turismo”, acrescenta, pontuando que a empresa, além de oferecer um atendimento individualizado, comercializa passagens com milhas aéreas, “o que torna a viagem até 70% mais barata do que os principais sites de busca”.

O fundador da Resgate Milhas explica que o time da empresa realiza um rastreamento diário de passagens em todo o mundo. “Ao identificar disponibilidades vantajosas, disponibilizamos gratuitamente essas promoções em nossas comunidades no WhatsApp, destinados tanto à classe econômica quanto à classe executiva”.

Segundo Vivone, a empresa tem planos de continuar investindo em atendimento especializado no curto e médio prazo, visando atender cada cliente de forma individual. "Esperamos dar continuidade à missão da Resgate Milhas: comercializar passagens aéreas mais acessíveis, com um atendimento personalizado para nossos clientes", afirmou.

Para mais informações, basta acessar: https://www.resgatemilhas.com.br/, https://resgatemilhas.com.br/comunidades/economica/ ou https://resgatemilhas.com.br/comunidades/executiva/