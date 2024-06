Variação cambial impulsiona inovação e crescimento no mercado de iluminação

Em 2023, o mercado de iluminação experimentou um crescimento notável, impulsionado pela desvalorização do real frente ao dólar, que atingiu uma média de 4,50 BRL/USD. Essa variação cambial resultou em uma redução de custos para importadores e uma competitividade maior para produtos nacionais no mercado externo, aumentando as exportações de produtos de iluminação em 15%.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com a estabilização do câmbio em 2024, prevista para uma média de 4,00 BRL/USD, as perspectivas são otimistas. Estimativas indicam que o mercado de iluminação verá um crescimento de 20% no volume de vendas, com um aumento de 25% nas exportações e uma diversificação de produtos devido à incorporação de tecnologias avançadas e sustentáveis.

Tatiana Rassini, Gerente da Expolux, explica: “a variação cambial tem sido um catalisador para o crescimento no mercado de iluminação. Estamos empolgados com as oportunidades que 2024 trará, tanto para as empresas quanto para os consumidores, com um portfólio cada vez mais diversificado e sustentável”.

A dinâmica cambial criou oportunidades para empresas de iluminação explorarem novos mercados e fortalecerem suas posições em âmbito global. Com a redução dos custos de importação, há uma expectativa de que a oferta de produtos inovadores aumente em 35%, proporcionando aos consumidores acesso a novas tecnologias a preços mais competitivos.

O planeta agradece

O cenário atual tem permitido que as empresas brasileiras invistam mais em pesquisa e desenvolvimento, resultando em produtos de alta eficiência energética e menor impacto ambiental. Em 2023, cerca de 30% dos novos produtos lançados tinham foco em sustentabilidade. Para 2024, a expectativa é que esse número suba para 40%, refletindo um mercado cada vez mais consciente.

Seguindo essa tendência, a Expolux 2024 apresentará, em setembro, a Rota da Eficiência Energética, que destacará os produtos dos expositores que privilegiam a sustentabilidade e a eficiência energética, esses produtos estarão destacados e sinalizados visualmente para que os profissionais da iluminação tenham acesso direto às novidades.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Informações: www.expolux.com.br

Sobre a Expolux

Com 18 edições, a Expolux é um dos principais eventos voltados para o mercado da iluminação no Brasil e na América Latina, reconhecido como um dos locais para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os players do mercado.

RX

A RX oferece oportunidades de conexão e desenvolvimento de negócios para indivíduos, comunidades e organizações. Utilizando o poder dos eventos presenciais e combinando-os com dados e produtos digitais, a RX conecta pessoas por meio de experiências e oportunidades comerciais em mais de 350 eventos realizados anualmente em 25 países, abrangendo 42 setores econômicos diferentes. A RX é uma divisão da RELX, um provedor global de análises e ferramentas de decisão baseadas em informações para profissionais e clientes corporativos.

RX – In the business of building businesses

www.rxglobal.com/rx-brazil

RELX

A RELX é uma provedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações, atendendo clientes profissionais e empresariais em mais de 180 países, com escritórios em aproximadamente 40 países. As ações da RELX PLC, empresa controladora, são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York, sob os símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

*Nota: A capitalização de mercado atual pode ser encontrada em http://www.relx.com/investors.

Informações para imprensa

KB!COM | Comunicação Corporativa

11 4332.9808 | 11 99211.7420

Rogério Porto – [email protected]

Nicole Defillo - [email protected]