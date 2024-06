Gestores de indústrias palestram sobre sucesso na gestão

No próximo dia 20 de junho de 2024, durante o evento "Encontro Brasileiro de PPCP & GESTÃO INDUSTRIAL/2024" em Joinville, Santa Catarina, será realizada a aguardada palestra intitulada "Gestão Eficiente da Produção: Como a Digitalização dos Processos Otimizou as Operações da RB Papéis e Alcançou Novos Patamares de Eficiência". Este evento, que ocorre entre os dias 19 e 21 de junho, reúne os principais especialistas e profissionais da indústria para discutir e compartilhar inovações e melhores práticas no planejamento, programação e controle da produção (PPCP) e na gestão industrial.

A palestra será conduzida por gestores da RB Papéis, uma das principais referências no setor de papéis especiais no Brasil, e por representantes da Nomus, empresa desenvolvedora do Nomus ERP Industrial, uma solução tecnológica que tem transformado a maneira como as indústrias gerenciam seus processos produtivos.

A Palestra

Durante a palestra "Gestão Eficiente da Produção: Como a Digitalização dos Processos Otimizou as Operações da RB Papéis e Alcançou Novos Patamares de Eficiência", os participantes terão a oportunidade de ouvir diretamente dos gestores da RB Papéis sobre como a implementação do Nomus ERP Industrial transformou suas operações. Eles compartilharão insights valiosos sobre os desafios enfrentados e as soluções encontradas, além dos benefícios tangíveis que a digitalização trouxe para a empresa.

Os representantes da Nomus também discutirão as funcionalidades e vantagens do Nomus ERP Industrial, abordando como a ferramenta pode ser adaptada para diferentes tipos de indústrias e os resultados esperados com sua implementação.

O Case de Sucesso da RB Papéis

A RB Papéis implementou o Nomus ERP Industrial, um sistema ERP desenvolvido especificamente para atender às necessidades complexas das indústrias. Segundo os gestores da empresa, a digitalização dos processos produtivos da RB Papéis, facilitada por esta solução, resultou em um aumento significativo na eficiência operacional e na redução de custos. Entre as mudanças apontadas por Gustavo Lorenzi, estão:

Otimização do Controle de Produção : A integração e automação proporcionadas pelo Nomus ERP permitiram à RB Papéis um controle mais rigoroso e preciso de todas as etapas do processo produtivo, desde o planejamento até a execução e monitoramento.

Redução de Custos : A visibilidade e o controle aprimorados sobre os processos ajudaram a identificar e eliminar desperdícios, resultando em uma redução significativa dos custos operacionais.

Aumento da Produtividade : Com processos mais eficientes e menos propensos a erros, a RB Papéis conseguiu aumentar a sua produtividade, atendendo a uma demanda maior sem comprometer a qualidade dos produtos.

Tomada de Decisões Baseada em Dados: O acesso a informações em tempo real permitiu uma tomada de decisões mais informada e estratégica, contribuindo para uma gestão mais ágil e eficaz.

Para saber mais sobre os impactos do Nomus ERP Industrial na RB Papéis, é possível acessar a entrevista completa no link - case de sucesso.

O Evento

O "Encontro Brasileiro de PPCP & GESTÃO INDUSTRIAL/2024" é um dos eventos mais aguardados do setor, reunindo profissionais e empresas de todo o país para discutir as últimas tendências e inovações em PPCP e gestão industrial. O evento oferece uma programação rica e diversificada, com palestras, workshops e painéis de discussão, além de proporcionar um espaço valioso para networking e troca de experiências.

Para saber mais informações sobre e também informações de inscrições, é preciso acessar o site oficial.

Serviço

Evento: Encontro Brasileiro de PPCP & GESTÃO INDUSTRIAL/2024

Encontro Brasileiro de PPCP & GESTÃO INDUSTRIAL/2024 Data da Palestra: 20 de junho de 2024

20 de junho de 2024 Local: Joinville, Santa Catarina

Joinville, Santa Catarina Inscrições e Informações: https://ppcp24.apiceeducacaoexecutiva.com.br/

Para mais informações sobre a Nomus e o Nomus ERP Industrial, é preciso visitar o site da empresa em https://www.nomus.com.br.