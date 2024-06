Aplicativo possibilita economia para pacientes com diabetes

Com o aumento no preço dos medicamentos - que passa a valer em todo o Brasil a partir do dia 01 de abril - um novo aplicativo para controle de diabetes surge para ajudar pessoas com diabetes a reduzirem os custos mensais com a doença. O Gooday possibilita descontos de até 20% na compra de insulina e outros medicamentos e insumos para controle da doença e ainda contribui com o tratamento.

Os custos com os remédios para diabetes tipo 1 ou 2 pode ir de R$100 a R$2 mil mensais, dependendo do tipo de tratamento que a pessoa faz, de acordo com o médico endocrinologista, André Vianna, que integra a diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Ele explica que a semaglutida, por exemplo, que ajuda no controle da glicemia para quem tem diabetes tipo 2, pode custar entre R$ 500 a R$ 1000, conforme a concentração prescrita pelo médico.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.

"O Gooday surge no mercado com o propósito de auxiliar o paciente a manter a sua glicemia no alvo, estimular práticas saudáveis para o controle da doença e ainda reduzir custos com o tratamento", explica o médico endocrinologista Mauro Schaefer, um dos médicos embaixadores da ferramenta.

O mercado conta com diferentes opções e marcas de medicamentos para diabetes e todos eles podem ser comprados com descontos por pacientes que utilizarem o aplicativo.

Como funciona

Disponível nas lojas da Apple e Android o aplicativo possui uma calculadora para contagem de carboidratos, receitas, lembretes de horários para medicamentos, inteligência artificial para responder todas as dúvidas sobre diabetes e também um sistema de gamificação para pacientes que realizam caminhadas e atividades físicas.

"Quanto mais o paciente fizer caminhadas todos os dias, maior é o desconto conquistado. É uma forma de estimular a atividade física, manter a glicemia no alvo e premiar quem cuida de si mesmo", explica César Abicalaffe, um dos idealizadores do sistema.

Isso porque um dos três pilares para o tratamento do diabetes, além de medicamentos, é o exercício físico. Com o aplicativo, quanto mais o paciente caminha, mais o 'goodies' (moedas) ele recebe e maior será o desconto com medicamentos. Basta ativar o aplicativo na hora da caminhada que, conforme a distância percorrida, ele vai contando os passos e somando goodies.

No mês seguinte, o aplicativo gera um cupom de desconto de acordo com os goodies acumulados. Basta utilizar o cupom na compra online de produtos e medicamentos para diabetes. A farmácia parceira entrega para todo o Brasil.

Há três níveis de descontos, que podem ser obtidos através da gamificação no aplicativo para controle de diabetes. Quem acumula até 700 goodies entra no nível silver e pode receber até 5% de desconto. Quem anda mais um pouco e consegue acumular de 701 até 1000 goodies torna-se um usuário Gold. Com isso, recebe até 10% de desconto. Já a pessoa que caminha diariamente e consegue ultrapassar os 1000 goodies vira um usuário One e pode pleitear até 20% de desconto nos medicamentos.

Betty, inteligência artificial treinada por endocrinologistas

Outra novidade do Gooday é a Betty, uma inteligência artificial disponível 24 horas para tirar dúvidas sobre o diabetes e até sugerir receitas apropriadas para pacientes com a doença. E a Betty tem um diferencial: ela foi totalmente 'treinada' por médicos endocrinologistas com mais de 30 anos de experiência e com informações validadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela American Diabetes Association (ADA).

Essas diretrizes são compostas por ampla referência bibliográfica, baseadas em estudos de revistas indexadas. Ou seja, a Betty é altamente especializada no atendimento à diabetes e dá respostas de imediato e personalizadas a cada paciente, levando sempre em consideração as informações médicas que a pessoa cadastrou no aplicativo.

No entanto, o médico endocrinologista André Vianna, um dos mentores da Betty, explica que a inteligência artificial é apenas uma ferramenta de suporte educacional e orientativa.

"Reforçamos sempre aos pacientes que a ferramenta não substitui a consulta e o aconselhamento médico especializado. É preciso que o paciente vá rotineiramente ao endocrinologista”, explica o endocrinologista André Vianna.

Aplicativo para controle de diabetes

O Gooday, até o momento é o aplicativo para controle de diabetes mais recente do mercado, o paciente pode simplificar a sua jornada. Além do lembrete do horário dos medicamentos, ele pode inserir os dados medidos pelo glicosímetro e fazer o cálculo Bolus, que determina a quantidade de insulina a ser inserida para corrigir a glicemia, conforme a prescrição do médico.

Muitos pacientes fazem o cálculo Bolus manualmente. Estes cálculos envolvem a relação entre insulina e carboidrato, assim como a correção de hiperglicemia, representada pelo fator de sensibilidade e fator de correção. Calcular e aplicar a insulina manualmente pode trazer riscos de erros. Com o uso do aplicativo, o cálculo passa a ser incomparavelmente mais fácil e assertivo, reduzindo significativamente a margem de erro.

Em breve, o Gooday estará interligado com sensores, que ficam colados na pele como adesivos e que fazem a leitura da glicemia a cada 5 minutos. Também em breve o Gooday não será apenas um aplicativo para controle de diabetes, mas também para controle e tratamento da obesidade, doenças que, mal controladas, trazem inúmeros outros problemas ao corpo humano. Em breve também os descontos através de goodies não serão só para medicamentos. Eles deverão ser estendidos para tecnologias como bombas e medidores.

Qualquer pessoa interessada pode baixar o aplicativo para controle de diabetes no celular nas lojas da Apple e Android