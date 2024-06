Chip2Go nomeia Ronaldinho Gaúcho embaixador e lança E-Sim

As empresas Chip2Go, Fama e Assis Moreira Group Inc anunciam uma parceria global com Ronaldinho Gaúcho. Ele será o embaixador da marca, promovendo produtos e serviços licenciados. O contrato, de valores expressivos, visa transformar o “Chip do Ronaldinho” em um portal de experiências para viajantes e fãs de futebol.

O “Chip do Ronaldinho” trata-se de um Sim-Card (chip físico) personalizado e um e-SIM global que oferece cobertura em mais de 190 países, possibilidade de concorrer a prêmios e acesso a conteúdos exclusivos. O item fornecerá cobertura extensa e benefícios adicionais, como recompensas e dicas exclusivas para viajantes.

O anúncio da parceria foi feito em junho deste ano e o serviço estará disponível para uso a partir de 5 de julho de 2024. A parceria visa aproveitar a base global de fãs e a influência de Ronaldinho para promover o mercado de telecomunicações, oferecendo um produto que combina conectividade e experiências.

Fabiano Veronezi, CEO da Fama Licensing, expressou sua empolgação: “Além da ampla cobertura, os usuários terão acesso a prêmios, dicas exclusivas e muito mais. É um licenciamento de alto impacto”.

Entre os países com cobertura estão Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Brasil, Inglaterra, Portugal, entre outros. O produto oferece acesso à internet em alta velocidade, roaming, ligações internacionais e SMS.

“Estamos animados em ter Ronaldinho Gaúcho como nosso embaixador,” afirma Sérgio Estevam, fundador e investidor da Chip2Go. “Ronaldinho está alinhado com nosso propósito que é conectar a todos e trazer essa transformação digital e exclusiva para todos os continentes. Acreditamos que essa parceria vai nos colocar em contato com novos públicos e fortalecer nossa presença no mercado global”, afirma.

“Estou muito empolgado em fazer parte do time Chip2Go. Sempre gostei de usar a tecnologia para me conectar com meus fãs ao redor do mundo. Com certeza essa é uma grande jogada para os fãs do futebol que poderão estar sempre conectados para não perder nenhum rolê aleatório”, declara Ronaldinho Gaúcho.

Roberto de Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, também está otimista com a parceria: “O produto terá um atendimento personalizado utilizando inteligência artificial com o uso de voz e imagem do Ronaldinho, uma experiência para os fãs da nossa marca”.



O "Chip do Ronaldinho" será lançado no dia 05 de julho de 2024 e poderá ser adquirido no portal de serviços http://www.ronaldinho.chip2go.com/





Website: https://app.dev.ronaldinho.chip2go.com.br/pt-BR/local