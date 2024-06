Centro de Liderança Pública elege plataforma Tudo Fácil Empresas como um dos 39 cases de sucesso digital do Brasil

O Tudo Fácil Empresas (TFE) é um dos 39 cases bem-sucedidos do Brasil em boas práticas em soluções de digitalização, automação dos processos e uso de Inteligência Artificial. O destaque está na lista da plataforma "Transformação Digital nos Governos", inédita no Brasil, lançada na quinta-feira (13/6). O sistema foi desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), organização sem fins lucrativos que atua na formação de lideranças e promoção da eficiência na gestão pública.

Entre os atributos principais que incluíram o TFE nesta lista de órgãos públicos que oferecem serviços com eficiência ao cidadão, estão a facilidade e a celeridade para formalização de empresa de baixo risco ambiental e em curto espaço de tempo – a conclusão do processo ocorre em até dez minutos. Além disso, o acesso é totalmente gratuito e ocorre em um único site, dispensando a necessidade de entrar no portal de outros órgãos atuantes no registro mercantil e otimizando a conclusão das etapas.

O empreendedor finaliza o procedimento e já sai com as licenças estaduais e municipais para iniciar o seu negócio. Com a atualização, o Tudo Fácil Empresas abrange os dois fluxos para abertura de empresas: o tradicional, no qual as etapas são realizadas separadamente com análise humana; e o rápido, feito de forma totalmente on-line, por meio da plataforma. Atualmente, o sistema permite a abertura de negócios de alto risco, ainda que o processo não seja concluído nos tradicionais 10 minutos.

A presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren de Vargas Momback, destacou a importância do reconhecimento da ferramenta como um case de sucesso no âmbito da transformação digital no poder público. "A JucisRS trabalhou incansavelmente para que o Tudo Fácil Empresas tivesse êxito para o povo gaúcho, fomentando a economia do Rio Grande do Sul, gerando renda e emprego. Estar entre os cases de sucesso de acordo com o Centro de Liderança Pública significa que estamos cumprindo com o nosso dever de desburocratizar a máquina pública e trazer mais agilidade a todos os usuários da Junta Comercial do Rio Grande do Sul", disse.

Lauren acrescentou, ainda, que o TFE ganhou um novo objetivo. "Além do fluxo rápido para empresas classificadas como de Baixo Risco Ambiental e Sanitário, o TFE também conta com o fluxo tradicional para empresas de médio e alto risco. O processo de integração dos dois modos de abertura facilita a vida dos gestores públicos e do cidadão gaúcho", explicou.

A JucisRS é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O titular da pasta, Ernani Polo, ressaltou que a posição resulta de um trabalho contínuo e consolidado. "O governo do Estado tem todo o interesse em otimizar a vida dos empreendedores gaúchos por meio da digitalização e a desburocratização responsável dos processos, de forma que mantenha a segurança de todos os envolvidos", salientou Polo.

Atualmente, o Tudo Fácil Empresas está presente em 45 municípios: Alvorada, Antônio Prado, Bagé, Bento Gonçalves, Brochier, Campo Bom, Carazinho, Caxias do Sul, Erechim, Esteio, Estrela, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaíba, Ibirubá,Itaqui,Ivoti, Montenegro, Mostardas, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Panambi, Pelotas, Porto Alegre, Restinga Sêca, Rio Grande, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santiago, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tapejara, Tupanciretã, Uruguaiana, Venâncio Aires, Vera Cruz e Viamão.