Administração Municipal de Tiradentes do Sul assina contrato para construção de pórtico de acesso à cidade

Nesta terça-feira (19) a Administração Municipal de Tiradentes do Sul realizou a assinatura do contrato de construção do tão aguardado pórtico de acesso à cidade. O investimento total na obra do pórtico de acesso é de R$ 360.209,97, e a empresa CD Construções Ltda, que foi a vencedora do processo licitatório nº 099/2023 terá um prazo de 120 dias para a conclusão da empreitada.

A Administração Municipal acredita que o novo pórtico não apenas embelezará a entrada da cidade, mas também contribuirá para fortalecer a identidade e o orgulho dos cidadãos de Tiradentes do Sul.

O Prefeito Alceu Diel expressou sua satisfação com este novo empreendimento, afirmando: "O pórtico de acesso será um marco importante para Tiradentes do Sul, mostrando nosso compromisso em melhorar nossa cidade e recepcionar calorosamente todos que a visitam. Estamos ansiosos para ver o projeto se concretizar e proporcionar um impacto positivo em nossa comunidade."