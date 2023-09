Vista Gaúcha instala câmeras de segurança em creches e escolas

A Administração Municipal de Vista Gaúcha realizou a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em escolas municipais e na creche do município. Essa iniciativa visa aumentar a segurança de todos os usuários dessas instituições educacionais e de suas áreas circundantes. A administração municipal está preocupada com o bem-estar de professores, alunos e funcionários das escolas, bem como com a preservação do patrimônio público.

Para o prefeito Locatelli, essa medida proporcionará um ambiente adequado e mais seguro para os alunos, professores e funcionários, além de dar aos pais a tranquilidade de saber que seus filhos estão em um ambiente protegido. As câmeras de vídeo monitoramento permitirão o monitoramento de todos os presentes e garantirão um ambiente mais seguro.

É importante ressaltar que apenas os diretores das instituições terão acesso às gravações por meio de uma senha exclusiva e única, garantindo a confidencialidade das imagens capturadas.